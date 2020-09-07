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7 сентября 2020 г.

Закон Пензенской области от 7 сентября 2020 года № 3552-ЗПО "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии"

Дата подписания 7 сентября 2020 г.
Опубликован 7 сентября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 28 августа 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Пензенской области от 16 сентября 2009 года № 1780-ЗПО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2009, № 18; 2010, № 28 часть 1; 2011, № 38; Пензенские губернские ведомости, 2012, № 105; 2013, № 107; 2014, № 59; 2015, № 63; 2016, №64; 2017, № 76; 2018, № 63; 2019, № 60) изменение, заменив цифры "2020" цифрами "2021".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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