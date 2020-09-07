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Рубрика: Спорт

Пример для Даниила

Напарник Квята сенсационно выиграл Гран-при Италии
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 199(8253)
Неожиданно завершился восьмой этап чемпионата "Формулы-1", состоявшийся в итальянской Монце. В тройке лучших не оказалось ни одного гонщика из немецкого "Мерседеса", а победителем гонки впервые в своей карьере стал француз Пьер Гасли, выступающий за "Альфа Таури".
Победа в итальянской Монце стала для Пьера Гасли первой за время выступлений в "Формуле-1". Фото: EPA Победа в итальянской Монце стала для Пьера Гасли первой за время выступлений в "Формуле-1". Фото: EPA
Победа в итальянской Монце стала для Пьера Гасли первой за время выступлений в "Формуле-1". Фото: EPA

В этом сезоне еще ни разу "Мерседес" оставался без пьедестала. И были все предпосылки, что в Италии эта серия продолжится. Тем более что в квалификации британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас в который раз всех разорвали, заняв первые две строчки. Но гонка смешала все расклады.

Фото: Пресс-служба компании "Росгонки"
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На старте технические проблемы отбросили от тройки призеров Боттаса: вернуть утерянные позиции финн так и не смог, финишировав лишь пятым. А Хэмилтон ошибся на 21-м круге, заехав на пит-лейн, когда это было запрещено из-за аварии Кевина Магнуссена ("Хаас"). За нарушение Льюис получил самый строгий штраф из возможных по ходу гонки: британцу пришлось заехать в боксы и отбыть там десять секунд. Это отбросило Хэмилтона в самый хвост пелотона, откуда он сумел выбраться лишь на седьмую строчку.

Практически сразу после схода Магнуссена, с трассы вылетел еще и Шарль Леклер на "Феррари". Из-за происшествия было принято решение приостановить гонку и возобновить ее со стартовой решетки. Всеми этими форс-мажорами лучше всех воспользовался Гасли. После рестарта он вышел на первое место, которое уже никому не отдал. В том числе испанцу Карлосу Сайнсу, почти настигшему француза на финише.

Гасли стал 109-м победителем гонки в истории "Формулы-1". Это первый триумф пилота "Альфа Таури" с 2008 года, а представитель Франции не поднимался на высшую ступеньку пьедестала с 1994 года. Увы, его напарнику россиянину Даниилу Квяту не так повезло. При других обстоятельствах девятое место можно было бы счесть успехом, но не на фоне победы Гасли.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Отдельно отметим провал на домашней трассе "Феррари". Немец Себастьян Феттель из-за технических проблем закончил гонку еще раньше Леклера. "Красные" болиды не заехали в топ-10 впервые с 1984 года. "Феррари" повезло, что на гонке не было зрителей", - заключил Себастьян.

В общем зачете несмотря на неудачу в Италии лидирующий Хэмилтон сохранил огромный отрыв от преследователей. У него 164 очка. У Боттаса - 117. Шанс приблизиться к Льюису упустил голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Его машина до финиша не добралась. У него только 110 очков.

Спорт Формула-1

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