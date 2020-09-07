Неожиданно завершился восьмой этап чемпионата "Формулы-1", состоявшийся в итальянской Монце. В тройке лучших не оказалось ни одного гонщика из немецкого "Мерседеса", а победителем гонки впервые в своей карьере стал француз Пьер Гасли, выступающий за "Альфа Таури".

В этом сезоне еще ни разу "Мерседес" оставался без пьедестала. И были все предпосылки, что в Италии эта серия продолжится. Тем более что в квалификации британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас в который раз всех разорвали, заняв первые две строчки. Но гонка смешала все расклады.

На старте технические проблемы отбросили от тройки призеров Боттаса: вернуть утерянные позиции финн так и не смог, финишировав лишь пятым. А Хэмилтон ошибся на 21-м круге, заехав на пит-лейн, когда это было запрещено из-за аварии Кевина Магнуссена ("Хаас"). За нарушение Льюис получил самый строгий штраф из возможных по ходу гонки: британцу пришлось заехать в боксы и отбыть там десять секунд. Это отбросило Хэмилтона в самый хвост пелотона, откуда он сумел выбраться лишь на седьмую строчку.

Практически сразу после схода Магнуссена, с трассы вылетел еще и Шарль Леклер на "Феррари". Из-за происшествия было принято решение приостановить гонку и возобновить ее со стартовой решетки. Всеми этими форс-мажорами лучше всех воспользовался Гасли. После рестарта он вышел на первое место, которое уже никому не отдал. В том числе испанцу Карлосу Сайнсу, почти настигшему француза на финише.

Гасли стал 109-м победителем гонки в истории "Формулы-1". Это первый триумф пилота "Альфа Таури" с 2008 года, а представитель Франции не поднимался на высшую ступеньку пьедестала с 1994 года. Увы, его напарнику россиянину Даниилу Квяту не так повезло. При других обстоятельствах девятое место можно было бы счесть успехом, но не на фоне победы Гасли.

Отдельно отметим провал на домашней трассе "Феррари". Немец Себастьян Феттель из-за технических проблем закончил гонку еще раньше Леклера. "Красные" болиды не заехали в топ-10 впервые с 1984 года. "Феррари" повезло, что на гонке не было зрителей", - заключил Себастьян.

В общем зачете несмотря на неудачу в Италии лидирующий Хэмилтон сохранил огромный отрыв от преследователей. У него 164 очка. У Боттаса - 117. Шанс приблизиться к Льюису упустил голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Его машина до финиша не добралась. У него только 110 очков.