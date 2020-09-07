Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Организации
1. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА РУСЬ,;
2. ХАЙЯТ ТАХРИР АШ-ШАМ* (Организация освобождения Леванта; Тахрир аш-Шам; Хайят Тахри аш-Шам; Хейят Тахрир Аш-Шам; Хейят Тахрир аш-Шам),, СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ, ;
Физические лица
1. АБДУЛБАСИРОВ АБДУЛБАСИР ДАЛГАТОВИЧ*, 25.01.1988 г.р., С. ГИГАТЛИ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. АБДУЛЛАЕВА САИБАТ ЮСУФОВНА*, 18.01.1978 г.р., С. НОВАЯ МАКА СУЛЕЙМАНСТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
3. АЛИЕВ РАМАЗАН РАДЖАБОВИЧ*, 15.03.1965 г.р., С. СЕРТИЛЬ ТАБАСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
4. АРАПБАЕВ ХАМИДИЛЛА АДХАМЖАНОВИЧ*, 01.10.1985 г.р., Г. УЗГЕНЕ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
5. АХМЕДОВ РИЗВАН АБАКАРОВИЧ*, 13.09.1984 г.р., Г. БУЙНАКСК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
6. БОБОЧОНОВ ДИЛШОДЧОН МУМИНЖОНОВИЧ*, (БОБОЖОНОВ (БОБОДЖОНОВ) ДИЛШОДЧОН (ДИЛШОДЖОН) МУМИНЖОНОВИЧ (МУМИНДЖОНОВИЧ)), 22.01.1989 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;
7. ВАЖЕНИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, 13.07.1997 г.р., Г. КОРКИНО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ;
8. ВЕРХОСОСОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА*, 26.08.1976 г.р., Г. МУРМАНСК;
9. ГАРАЕВ ОМАР АЛИ РАФИСОВИЧ*, 15.01.1976 г.р., РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН;
10. ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 07.05.1966 г.р., Г. МУРМАНСК;
11. ГИНЧУЕВ ГАДЖИ ГАСАНОВИЧ*, 11.10.1980 г.р., С. ХОТОДА ШАМИЛЬСКОГО РАЙОНА РД;
12. ДЖАБИЕВ НАТИК АДИЛОВИЧ*, 14.04.1992 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
13. ДУБОВИЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 02.04.1978 г.р., Г. ПАВЛОВСК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;
14. ЗАПРОМЕТОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20.11.1979 г.р., Г. УРАЛЬСК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
15. КАРТАЙГАНОВ АЛИБЕК БЕРИКОВИЧ, 16.03.1995 г.р., С. АВАНГАРД Г. ПАРТИЗАНСКОГО ПРИМОРСКОГО КРАЯ;
16. КИМСАНОВ УМАР РАВШАНХОДЖАЕВИЧ*, 17.09.1986 г.р., КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА;
17. КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 14.02.1991 г.р., ПОС. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
18. КОРОТУН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 13.04.1970 г.р., Г. СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;
19. КРЫЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 13.05.1990 г.р., Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
20. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ ГУСЕЙНОВИЧ*, 23.08.1999 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
21. МАММАЕВА МАРЬЯМ ЗАЙНУЛАБИДОВНА*, 01.01.1993 г.р., С. САСИТЛИ ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
22. МЕЛИКОВ ИЛЬКИН ШАФИ ОГЛЫ*, 14.08.1995 г.р., Г. СУМГАИТ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН;
23. НАКАСТХОЕВ ИССА МУСТАФАЕВИЧ*, 12.02.1983 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;
24. НИКИТИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ*, 03.10.2003 г.р., Г. ЕНИСЕЙСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
25. НИКОНОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 14.02.1990 г.р., Г. РОССОШЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ;
26. ПАРОДИНЕЦ ДАНИИЛ МАКСИМОВИЧ, 01.03.2001 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ УКРАИНЫ;
27. СЕЛИМОВА НАСИЯТ УЛИБЕКОВНА*, 20.05.1990 г.р., С. КАКА АХТЫНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
28. СОАТОВ ДИЛШОД АМИРКУЛОВИЧ*, 03.03.1990 г.р., Г. ГУЗАРЕ КАШКАДАРЬИНСКОГО РАЙОНА УЗБЕКСКОЙ ССР;
29. СТЕЛЬНИКОВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 15.07.1991 г.р., Г. ЕЛИЗОВО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;
30. ТАГИБЕКОВ РУСЛАН МЕХРАЛИЕВИЧ*, 23.04.1989 г.р., Г. НЕБИТ-ДАГ РЕСПУБЛИКИ ТУРКМЕНИСТАН;
31. ТРЕГУБА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, 17.02.1991 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
32. ФРОЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, 14.02.1983 г.р., Г. ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
33. ХАБИБУЛЛИН РОБЕРТ АЗАТОВИЧ*, 30.06.1989 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
34. ХИДРИЕВ АЛИХАН ИСРАИЛОВИЧ*, 03.07.1976 г.р., Г. НОВЫЙ УЗЕНЬ МАНГЫШЛАКСКОГО РАЙОНА КАЗАХСКОЙ ССР;
35. ХУЖЕВ АНВАР МУХАРБИЕВИЧ*, 16.06.1983 г.р., А. ПСЫЖ ПРИКУБАНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;
36. ЧЕРНОУСОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 22.11.1990 г.р., П. МУХЕН РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ;
37. ЭДГУЛОВ ЗАЛИМХАН МИХАЙЛОВИЧ*, 31.07.1979 г.р., Г. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
38. ЮДИНА КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВНА*, 22.02.1991 г.р., Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;
39. ЮРКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ*, 25.11.1988 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД;
40. ЮСУПОВА ФАРИДА ИБРАГИМОВНА*, 02.09.1999 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
41. ЯЗЕВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ*, 30.09.1992 г.р., ГОР. СОКОЛЬНИКИ НОВОМОСКОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 5, 6 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3, 7 - 8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Физические лица
1. АХМЕДОВ ИСЛАМ АЛИБЕКОВИЧ 10.07.1981 г.р., П. МАМЕДКАЛА ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
2. БАЛАШОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 22.12.1990 г.р., П. ТАГАРА КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;
3. БЕТЕРМУРЗАЕВА ХАВА ХИЗАРОВНА 10.12.1995 г.р., Г. УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
4. БОТТАЕВ ЭДУАРД МАГОМЕТОВИЧ 07.03.1965 г.р., П. КЕНЖЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
5. БУРДАСОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 26.08.1994 г.р., Г. НОВОСИБИРСК;
6. ГОРДЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 25.06.1991 г.р., Г. МОСКВА;
7. КУАШЕВ АДАМ ХАСАНБИЕВИЧ 27.11.1982 г.р., С. СТ. ЧЕРЕК УРВАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
8. ЛИХОВ ХИЗИР ХАСАНБИЕВИЧ 03.03.1991 г.р., С. КАМЕНОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;
9. ПОЛТАВЕЦ АНАТОЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 15.01.1983 г.р., Г. ВАСИЛЬЕВКА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ УССР;
10. СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА 15.09.1984 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;
11. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 06.11.1992 г.р., Г. КОСТРОМА;
12. ШАМАНИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 02.04.1993 г.р., Г. ВЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;
13. ЭМИРГНАЕВ ЭНРИК РАФИКОВИЧ 04.05.1999 г.р., С. ПТИКЕНТ СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;
14. ЮРТАЙКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21.10.1979 г.р., Г. ПЕНЗА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;
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