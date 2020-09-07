По договоренности четыре главкома и должны были принимать Парад Победы в самом знаковом месте поверженного Берлина - в районе рейхстага и Бранденбургских ворот.
Демарш
30 августа состоялось заседание союзной комендатуры для определения даты проведения парада. Председательствовал американский комендант генерал-майор Паркс, присутствовали союзные коменданты: от Советского Союза - генерал-полковник А.В. Горбатов, от Англии - генерал-майор Лайн, от Франции - бригадный генерал Бошен. Парад решили провести 7 сентября 1945 года, приурочив его к окончанию военных действий против Японии и, таким образом, завершению Второй мировой войны.
Всё шло штатно до самого последнего момента. Но накануне оговоренной даты трое главкомов неожиданно сообщили, что не могут прибыть в Берлин. На праздничной трибуне их заменят находившиеся на месте генералы.
Командующий Группой советских оккупационных войск в Германии маршал Г.К. Жуков немедленно проинформировал Москву. И.В. Сталин, выслушав его доклад, сказал:
- Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они еще не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они.
Гости
Со стороны союзного командования в принятии парада участвовали заместитель командующего британскими оккупационными войсками генерал-майор Брайан Робертсон (вместо фельдмаршала Б. Монтгомери); командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон (вместо генерала Д. Эйзенхауэра); командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал армии Мари-Пьер Кениг (вместо генерала Ж. де Латра де Тассиньи).
Командовал парадом британский генерал Эрик Нейрс.
На трибуне для почетных гостей - маршалы бронетанковых войск П.А. Ротмистров, С.И. Богданов, Я.Н. Федоренко, генерал армии В.Д. Соколовский, генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, генерал-полковник авиации С.И. Руденко, генерал-полковник танковых войск М.Е. Катуков, комендант Берлина генерал-полковник А.В. Горбатов и другие советские военачальники. Рядом с ними - генералы и адмиралы союзников, группа членов конгресса США. И целая "армия" корреспондентов газет и агентств со всего света.
А прямо напротив трибуны расположились четыре оркестра, для каждой колонны союзников - свой.
Жуков
В параде участвовали только сухопутные войска: военно-воздушные и военно-морские силы были слишком удалены от Берлина. От каждой страны - по тысяче человек: сводный полк и бронетанковое соединение. Как отмечал Жуков, с нашей стороны место в праздничном строю было доверено прежде всего воинам, от солдат до генералов, отличившимся при штурме Берлина и его последних очагов сопротивления - рейхстага и имперской канцелярии. Союзные войска были представлены военнослужащими, несущими службу в отведенных им секторах западной части города.
7 сентября, ровно в 11 часов по берлинскому времени, на площадь выехал открытый "паккард". В нем - вытянувшийся в струнку, в парадном мундире и со всеми наградами Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, которого встречали представители союзников и командующий парадом. В их сопровождении советский маршал объехал фронт построившихся частей. А затем, поднявшись на центральную трибуну, обратился к войскам с речью:
- Боевые друзья, соратники по оружию, солдаты, офицеры и генералы оккупационных войск США, Советского Союза, Соединенного Королевства и Французской Республики!
Сегодня в Берлине мы празднуем победу справедливости над черными силами агрессии на Дальнем Востоке. Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии разбитая наголову на морях и на суше признала себя побежденной и сложила оружие милитаристская Япония... Отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке...
Армии союзных государств окончательно уничтожили два очага мировой агрессии. Теперь нам предстоит закрепить победу организацией прочного, длительного и справедливого мира во всем мире между демократическими народами...
Пусть живет и процветает единство демократических народов, скрепленное кровью в боях на Западе и на Востоке! Да здравствует наша великая Победа!
Речь маршала Г.К. Жукова была переведена на английский и французский языки. После чего выступили союзные генералы Б. Робертсон, Д. Паттон и Мари-Пьер Кениг.
И генерал Эрик Нейрс скомандовал: "Марш!"
Пехота
Открывать парад доверили сводному советскому полку во главе с командиром 902-го стрелкового полка Героем Советского Союза подполковником Г.М. Леневым. Кавалер многих орденов и медалей, участник Парада Победы в Москве, подполковник шел с саблей наголо в парадном мундире и белых перчатках. А за ним, с винтовками наперевес, шеренги пехотинцев - молодцеватых, подтянутых, браво "рубивших" шаг. Одобрительные возгласы сопровождали прохождение героев битвы за Берлин...
Русский оркестр смолк. Его сменили размеренный французский марш и колонна сводного полка 1-й свободной пехотной дивизии: солдаты "Сражающейся Франции", партизаны, альпийские стрелки. За ними - английская пехота, шагавшая рассыпным строем (принимавший парад маршал Жуков отмечал, что у англичан и французов не было должной подтянутости и воинственного вида, строевой шаг не отработан, равнение в рядах слабое, ранжир не соблюдался). А замыкал марш пехоты американский сводный полк 2-й воздушно-десантной дивизии во главе с полковником Р. Тукером, кавалером советского ордена Отечественной войны второй степени...
А вот порядок прохождения бронетехники был иным: британцы, французы, американцы - и наша замыкающая колонна.
Бронетехника
Открыли прохождение 24 средних крейсерских танка А34 Comet, за ними проследовали три десятка самоходных артиллерийских установок Sexton и бронемашин Daimler MK II из состава 7-й танковой дивизии Великобритании.
Французы представили 6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины "Сражающейся Франции".
Американская техника, к удивлению присутствующих, выглядела весьма скромно. За головной бронемашиной проследовали всего 32 легких танка М24 Chaffee и 16 бронеавтомобилей M8 Greyhound из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Зато американцы удивили названиями бронемашин: "Исчадие ада", "Адский мститель", "Кошмар Гитлера". Война в Европе, впрочем, показала, что броские надписи на броне мало смущали экипажи немецких "Фердинандов", "Пантер" и "Тигров".
А завершили Парад Победы в Берлине советские танки. Они двигались по три в ряд, заняв почти все шоссе. В головной машине - Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Т.П. Абрамов. За его флагманской машиной - 52 новейших на тот момент тяжелых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии. Они произвели сильнейшее впечатление на союзников - по свидетельству очевидцев, это был самый значимый момент Парада...
Гимн
Советские войска открывали и закрывали Парад Победы - самое убедительное напоминание о том, кто именно брал столицу Германии. А потом около 20 тысяч берлинцев, собравшихся на площади у Бранденбургских ворот, слушали государственный гимн Советского Союза. И за ним - гимны Франции, Великобритании, США. В тот светлый день казалось, что единение союзников никогда не будет забыто...
Виктору Николаевичу Сапрыкову 93 года. И, что удивительно, он до сих пор работает. Трудовой стаж исчисляется с 1942 года, когда эвакуированный вместе с мамой из Москвы Витя Сапрыков после окончания 7-го класса работал в мастерской, изготовляя на токарном станке зажигалки для фронта. Весной 1943 года в 16 лет по мобилизации был направлен в Калининскую область на заготовку дров для столицы. Жили в лесу, в шалашах.
А закончилась война - взяли мастером на авиационный завод. Одновременно учился. И не где-нибудь, а на философском факультете МГУ, который закончил с отличием. Трудился в журнале "Политическое образование", писал книги о Великой Отечественной. И с 1991 года работает в архивах, готовя публикации на исторические темы, в основном с войной связанные.
Редкая и счастливая судьба, когда, перейдя редко достигаемый рубеж в девять десятков лет, человек продолжает любимое дело.
Николай Долгополов
Член Российского исторического общества, журналист, писатель.
Почему этот парад стал неизвестным?
Парад состоялся через пять дней после окончания Второй мировой войны. В этот жаркий и солнечный осенний день, казалось самой природой предназначенный для проведения грандиозного совместного парада, американцы, англичане и французы сделали все, чтобы демонстративно принизить роль Советского Союза и его Вооруженных сил в победе над Германией и Японией.
В самый последний момент в параде отказались участвовать кавалеры высшего советского военного ордена "Победа" американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и британский фельдмаршал Бернард Монтгомери. К ним присоединился кавалер советского полководческого ордена Суворова 1-й степени французский генерал армии де Латр де Тассиньи. Их отказ от участия в параде недвусмысленно понижал статус мероприятия и в заостренной форме отражал волю политического руководства их стран.
Советскому Союзу дали понять: пока шла война, союзники мирились с тем, что СССР претендует на статус великой державы, имеющей свои геополитические интересы в Европе и Азии. Но теперь, когда Вторая мировая закончена, Америка, в арсенале которой есть атомная бомба, намерена резко ограничить роль СССР в мировой политике вообще и его территориальные претензии к Турции и Ирану в частности.
В совместном параде приняли участие всего-навсего пять тысяч солдат и офицеров. Цифра, приемлемая для дивизионного или корпусного смотра, но явно недостаточная для зрелищного мероприятия, претендующего на статус эпохального исторического события. 24 июня 1945 года в Параде Победы на Красной площади в Москве участвовало около 35 тысяч человек.
Но наиболее наглядно пренебрежительное отношение союзников к совместному параду проявилось в одной весьма существенной для военного человека детали - их войска были в полевой форме без знаков отличия.
Кинохроника бесстрастно зафиксировала, как маршал Жуков в расшитом золотом мундире объезжает построенные для парада войска. На его парадном мундире в солнечных лучах ярко сияют маршальский знак отличия "Маршальская Звезда", три медали "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, два украшенных бриллиантами и рубинами ордена "Победа", два платиновых ордена Суворова 1-й степени, высшие государственные награды союзных держав и другие многочисленные ордена и медали.
Все это великолепие - на фоне повседневной и полевой формы союзников. Более того - заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Жуков принимает рапорт командующего парадом - ничем не примечательного британского генерал-майора Эрика Нейрса, облаченного в полевую форму и занимавшего скромный пост коменданта Британского сектора в Берлине.
Это пощечина не маршалу Жукову и даже не Сталину - советскому народу-Победителю.
Вот почему при жизни Сталина трехминутную кинохронику парада (из реально отснятой операторами 30-минутной хроники) показали всего лишь один раз, причем без каких-либо комментариев. По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.
Ответ Сталина на сознательно нанесенное СССР оскорбление последовал незамедлительно. 12 сентября 1945 года началась переброска на Чукотку войск 126-го легкого горно-стрелкового корпуса1.
Началась "холодная война" былых союзников по антигитлеровской коалиции - и парад 7 сентября 1945 года стал ее прологом.
1. Тимошенко М. "Нам бы только за бережок Аляски зацепиться..." // Родина. 2015. № 3. С. 42-49.
В сентябрьском номере "Родина" провела Открытый урок литературы для учителей и школьников, начинающих новый учебный год. Среди материалов рубрики - тайна орденов станционного смотрителя Самсона Вырина, неожиданное "личное дело" баснописца Ивана Крылова, поразительное творчество полузабытого поэта Дмитрия Кедрина, воспоминания дочери Константина Симонова, беседа с Учителем года из Волгограда...
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