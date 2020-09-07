Об историческом Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года написаны тысячи статей и воспоминаний, создана обширная фотолетопись, сняты фильмы. Куда меньше известно о победном Параде союзников в Берлине, идея проведения которого принадлежала Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. Председатель Совнаркома И.В. Сталин идею одобрил. Положительный ответ главнокомандующих американскими, английскими и французскими союзными оккупационными войсками пришел незамедлительно.

По договоренности четыре главкома и должны были принимать Парад Победы в самом знаковом месте поверженного Берлина - в районе рейхстага и Бранденбургских ворот.

Демарш

30 августа состоялось заседание союзной комендатуры для определения даты проведения парада. Председательствовал американский комендант генерал-майор Паркс, присутствовали союзные коменданты: от Советского Союза - генерал-полковник А.В. Горбатов, от Англии - генерал-майор Лайн, от Франции - бригадный генерал Бошен. Парад решили провести 7 сентября 1945 года, приурочив его к окончанию военных действий против Японии и, таким образом, завершению Второй мировой войны.

Всё шло штатно до самого последнего момента. Но накануне оговоренной даты трое главкомов неожиданно сообщили, что не могут прибыть в Берлин. На праздничной трибуне их заменят находившиеся на месте генералы.

Командующий Группой советских оккупационных войск в Германии маршал Г.К. Жуков немедленно проинформировал Москву. И.В. Сталин, выслушав его доклад, сказал:

- Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они еще не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они.

Гости

Со стороны союзного командования в принятии парада участвовали заместитель командующего британскими оккупационными войсками генерал-майор Брайан Робертсон (вместо фельдмаршала Б. Монтгомери); командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон (вместо генерала Д. Эйзенхауэра); командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал армии Мари-Пьер Кениг (вместо генерала Ж. де Латра де Тассиньи).

Командовал парадом британский генерал Эрик Нейрс.

На трибуне для почетных гостей - маршалы бронетанковых войск П.А. Ротмистров, С.И. Богданов, Я.Н. Федоренко, генерал армии В.Д. Соколовский, генерал-лейтенант К.Ф. Телегин, генерал-полковник авиации С.И. Руденко, генерал-полковник танковых войск М.Е. Катуков, комендант Берлина генерал-полковник А.В. Горбатов и другие советские военачальники. Рядом с ними - генералы и адмиралы союзников, группа членов конгресса США. И целая "армия" корреспондентов газет и агентств со всего света.

А прямо напротив трибуны расположились четыре оркестра, для каждой колонны союзников - свой.

Жуков

В параде участвовали только сухопутные войска: военно-воздушные и военно-морские силы были слишком удалены от Берлина. От каждой страны - по тысяче человек: сводный полк и бронетанковое соединение. Как отмечал Жуков, с нашей стороны место в праздничном строю было доверено прежде всего воинам, от солдат до генералов, отличившимся при штурме Берлина и его последних очагов сопротивления - рейхстага и имперской канцелярии. Союзные войска были представлены военнослужащими, несущими службу в отведенных им секторах западной части города.

7 сентября, ровно в 11 часов по берлинскому времени, на площадь выехал открытый "паккард". В нем - вытянувшийся в струнку, в парадном мундире и со всеми наградами Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, которого встречали представители союзников и командующий парадом. В их сопровождении советский маршал объехал фронт построившихся частей. А затем, поднявшись на центральную трибуну, обратился к войскам с речью:

- Боевые друзья, соратники по оружию, солдаты, офицеры и генералы оккупационных войск США, Советского Союза, Соединенного Королевства и Французской Республики!

Сегодня в Берлине мы празднуем победу справедливости над черными силами агрессии на Дальнем Востоке. Через четыре месяца после безоговорочной капитуляции Германии разбитая наголову на морях и на суше признала себя побежденной и сложила оружие милитаристская Япония... Отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке...

Армии союзных государств окончательно уничтожили два очага мировой агрессии. Теперь нам предстоит закрепить победу организацией прочного, длительного и справедливого мира во всем мире между демократическими народами...

Пусть живет и процветает единство демократических народов, скрепленное кровью в боях на Западе и на Востоке! Да здравствует наша великая Победа!

Речь маршала Г.К. Жукова была переведена на английский и французский языки. После чего выступили союзные генералы Б. Робертсон, Д. Паттон и Мари-Пьер Кениг.

И генерал Эрик Нейрс скомандовал: "Марш!"

Пехота

Открывать парад доверили сводному советскому полку во главе с командиром 902-го стрелкового полка Героем Советского Союза подполковником Г.М. Леневым. Кавалер многих орденов и медалей, участник Парада Победы в Москве, подполковник шел с саблей наголо в парадном мундире и белых перчатках. А за ним, с винтовками наперевес, шеренги пехотинцев - молодцеватых, подтянутых, браво "рубивших" шаг. Одобрительные возгласы сопровождали прохождение героев битвы за Берлин...

Русский оркестр смолк. Его сменили размеренный французский марш и колонна сводного полка 1-й свободной пехотной дивизии: солдаты "Сражающейся Франции", партизаны, альпийские стрелки. За ними - английская пехота, шагавшая рассыпным строем (принимавший парад маршал Жуков отмечал, что у англичан и французов не было должной подтянутости и воинственного вида, строевой шаг не отработан, равнение в рядах слабое, ранжир не соблюдался). А замыкал марш пехоты американский сводный полк 2-й воздушно-десантной дивизии во главе с полковником Р. Тукером, кавалером советского ордена Отечественной войны второй степени...

А вот порядок прохождения бронетехники был иным: британцы, французы, американцы - и наша замыкающая колонна.

Бронетехника

Открыли прохождение 24 средних крейсерских танка А34 Comet, за ними проследовали три десятка самоходных артиллерийских установок Sexton и бронемашин Daimler MK II из состава 7-й танковой дивизии Великобритании.

Французы представили 6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины "Сражающейся Франции".

Американская техника, к удивлению присутствующих, выглядела весьма скромно. За головной бронемашиной проследовали всего 32 легких танка М24 Chaffee и 16 бронеавтомобилей M8 Greyhound из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Зато американцы удивили названиями бронемашин: "Исчадие ада", "Адский мститель", "Кошмар Гитлера". Война в Европе, впрочем, показала, что броские надписи на броне мало смущали экипажи немецких "Фердинандов", "Пантер" и "Тигров".

А завершили Парад Победы в Берлине советские танки. Они двигались по три в ряд, заняв почти все шоссе. В головной машине - Герой Советского Союза генерал-майор танковых войск Т.П. Абрамов. За его флагманской машиной - 52 новейших на тот момент тяжелых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии. Они произвели сильнейшее впечатление на союзников - по свидетельству очевидцев, это был самый значимый момент Парада...

Гимн

Советские войска открывали и закрывали Парад Победы - самое убедительное напоминание о том, кто именно брал столицу Германии. А потом около 20 тысяч берлинцев, собравшихся на площади у Бранденбургских ворот, слушали государственный гимн Советского Союза. И за ним - гимны Франции, Великобритании, США. В тот светлый день казалось, что единение союзников никогда не будет забыто...

АВТОРЫ РОДИНЫ

Виктору Николаевичу Сапрыкову 93 года. И, что удивительно, он до сих пор работает. Трудовой стаж исчисляется с 1942 года, когда эвакуированный вместе с мамой из Москвы Витя Сапрыков после окончания 7-го класса работал в мастерской, изготовляя на токарном станке зажигалки для фронта. Весной 1943 года в 16 лет по мобилизации был направлен в Калининскую область на заготовку дров для столицы. Жили в лесу, в шалашах.

А закончилась война - взяли мастером на авиационный завод. Одновременно учился. И не где-нибудь, а на философском факультете МГУ, который закончил с отличием. Трудился в журнале "Политическое образование", писал книги о Великой Отечественной. И с 1991 года работает в архивах, готовя публикации на исторические темы, в основном с войной связанные.

Редкая и счастливая судьба, когда, перейдя редко достигаемый рубеж в девять десятков лет, человек продолжает любимое дело.

Николай Долгополов

Член Российского исторического общества, журналист, писатель.