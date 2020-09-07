"Пояс и путь" выработал иммунитет к COVID-19

7 сентября китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" отмечает седьмой день рождения. Менее чем за десятилетие она не только получила широкое международное признание (в рамках инициативы по состоянию на май 2020 года 138 стран и 30 международных организаций подписали с КНР 200 документов), но и доказала свою жизнеспособность. В особенности - высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Доказательство тому - "иммунитет", стремительно выработанный участниками инициативы к пандемии новой коронавирусной пневмонии. Перед лицом кризиса в сфере глобального здравоохранения и небывалой за десятилетия стагнации в мировой экономике страны-участницы инициативы не просто не заморозили сотрудничество, но и превратили ее в инструмент борьбы с новыми вызовами.

С самого начала пандемии Китай и страны-участницы инициативы "Один пояс, один путь" начали делиться друг с другом противоэпидемической экипировкой, тестами на коронавирус, лекарственными препаратами, медицинской техникой. Не остановились товарные потоки. По данным Железнодорожной корпорации Китая, в первом полугодии 2020 года число грузовых поездов, которые курсируют между Китаем и европейскими странами через Россию и Казахстан, увеличилось на 36 процентов в годовом исчислении. Когда не летали самолеты, эти экспресс-поезда перевезли более 27 тысяч тонн материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией, что позволило ликвидировать дефицит защитных костюмов и масок на местах. В дополнение к поставкам средств защиты КНР командировала своих медицинских экспертов в Россию, Камбоджу, Италию, Иран, Сербию, Пакистан, Лаос, Ирак. Китай регулярно организовывал видеоконференции для обмена опытом борьбы с новой инфекцией с зарубежными врачами. Обсуждали профилактику, диагностику и лечение заболевания.

Наблюдатели отмечают, что в этом периоде участники инициативы увидели не просто вызов, но и новые возможности. Значительно укрепилось сотрудничество не только в сфере общественного здравоохранения. "Пандемия коронавируса нового типа выявила недостатки инфраструктуры в сфере здравоохранения и телекоммуникаций. Ответом на них в рамках "Одного пояса, одного пути" стали инициативы "цифрового Шелкового пути" и "Шелкового пути здоровья", которые могут сыграть весомую роль в глобальном и региональном посткоронавирусном восстановлении", - отмечает представитель консалтинговой корпорации EY Global Джейн Ян.

Более того, несмотря на пандемию коронавируса, странам-участницам удалось сохранить стабильное экономическое взаимодействие. Да, по оценкам аналитиков, одна пятая всех проектов инициативы столкнулась с препятствиями из-за пандемии: сказались ограничения в авиасообщении, локальные противоэпидемические меры. Тем не менее, внешнеторговый оборот между Китаем и странами-участницами с января по апрель 2020 года составил 2,76 триллиона юаней (403 миллиарда долларов) - это увеличение на 0,9 процента в годовом выражении. Объем китайских инвестиций в страны инициативы за семь месяцев этого года составил 10,27 миллиарда долларов, что на 29 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В рамках инициативы не остановлено осуществление инфраструктурных проектов. Железная дорога Венгрия-Сербия, мост Падма между Китаем и Бангладеш, первый тоннель железной дороги Китай-Лаос строятся с соблюдением всех противоэпидемических мер. Продолжается строительство второго этапа Китайско-пакистанского экономического коридора, на объектах которого работают 40 тысяч пакистанских и 7 тысяч китайских рабочих. Один из этих объектов поставляет треть электроэнергии Пакистана. Практическое сотрудничество между Китаем и Россией тоже показывает подъем. В первом квартале 2020 года объем двусторонней торговли увеличился на 3,4 процента и достиг 25,35 миллиарда долларов. Значительно вырос объем экспорта российской нефти и угля в КНР.

Вынося инвестиции и расширяя подрядные работы за рубежом, Китай одновременно продолжает открывать свои рынки для иностранных партнеров. На проходящей сейчас в Пекине Китайской международной выставке торговли услугами КНР заявила, что в ближайшие 15 лет намерена импортировать услуги на сумму в 10 триллионов долларов. Новые горизонты китайского рынка откроются для зарубежного капитала на очередной Китайской международной импортной ЭКСПО. Она стартует в начале ноября и обещает стать крупнейшим глобальным событием в сфере торговли после начала пандемии коронавируса.

Очевидно, что высокая способность "Одного пояса, одного пути" адаптироваться к меняющейся международной обстановке и "вырабатывать иммунитет" на новые вызовы породит новые проекты в рамках инициативы. Новые интересные стратегии вполне могут быть озвучены на третьем высоком саммите стран-участниц инициативы, проведение которого запланировано на лето следующего года. Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что новые концепты будут направлены на поддержку глобального сотрудничества, сдерживание "политики разрыва" и растущей тенденции к деглобализации, которые могут значительно затруднить посткоронавирусное возрождение мира.