Новости

Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 07.09.2020
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 07.09.2020
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 07.09.2020
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 07.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 07.09.2020
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 07.09.2020
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 07.09.2020
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 07.09.2020
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 07.09.2020
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 07.09.2020
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 07.09.2020
В Москве задержан таксист-отравитель 07.09.2020
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 07.09.2020
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 22:54
Рубрика: Общество

Рекордная прививка

Эпидслужба готовится к трудной зиме
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 200(8254)
В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, и это рекорд за всю историю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который организует ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для групп риска (пенсионеры, дети, беременные) этот показатель должен быть еще выше - 75%. К тому же прививки делают и за счет региональных средств, и на предприятиях - руководители уже понимают, что лучше потратиться на вакцину, тогда в разгар сезона простуд будет меньше больничных.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Где и как можно сделать прививку от гриппа в Москве

Требование эпидемиологов усилить вакцинацию понятно: впервые в наступающем сезоне произойдет "наложение" двух инфекций - гриппа и COVID-19. Суммарный эффект может оказаться весьма неприятным. Второй фактор риска: этой зимой, по прогнозу ВОЗ, у нас будут циркулировать сразу три новых гриппозных штамма, от которых у населения нет иммунитета. Значит, волна гриппа тоже может быть тяжелой.

Но если массовые прививки от коронавируса начнутся в лучшем случае через несколько месяцев, то от гриппа можно защититься уже сегодня. Попова подчеркнула, что применяемые в этом сезоне вакцины содержат все три новых штамма.

Одним словом, легкой зимы - с точки зрения заболеваемости респираторными инфекциями - эпидемиологи не ждут. Хотя за время карантина, отметила Попова, мы почти не болели гриппом, сошла на нет корь и не было ни одного массового отравления. "Мы научили всех мыть руки", - пошутила Анна Попова.

В регионах от 4 до 50 процентов населения имеют антитела к коронавирусу, значит, заранее можно сказать, где инфекция уже не разгуляется и где риск высок

Сейчас ее ведомство продолжает исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. В регионах антитела имеет от 4 до 50% населения, соответственно, заранее можно сказать, где COVID-19, скорее всего, уже не разгуляется и где риск вспышек высок. Кроме того, в сентябре началось еще одно исследование: в регионах проверяют наличие вируса в воде и пище. Все это нужно, чтобы понимать, где у нас "узкие" места и как защищаться.

Конечно, медики многому научились за девять месяцев пандемии. COVID-19 сейчас лечат намного лучше, чем в начале года. Но главное, в России разработаны вакцины от коронавируса. Первая, созданная в НИЦ имени Гамалеи, уже зарегистрирована. На подходе и вторая - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора - это другой тип вакцины - на основе пептидных антигенов. Первые этапы клинических исследований закончатся к 30 сентября, а дальше, как и в случае с гамалеевской вакциной, предстоит регистрация и широкие пострегистрационные исследования.

Фото: Евгений Козырев/РГ
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью

Одна из самых важных задач - организовать работу больниц. Чтобы наступление новой волны инфекций, если она все же будет, не привело к внутрибольничным вспышкам. В разгар эпидемии, отметила Попова, с этим справиться не удалось. За все время было зафиксировано чуть менее 2 тысяч очагов инфекции в коллективах, пострадали 60 тысяч человек. Причем 985 очагов COVID-19, то есть почти половина, были именно в медучреждениях. Одним словом, есть к чему готовиться. "Система госпитальных эпидемиологов не сработала - это надо иметь в виду, этим надо заняться. Да, сейчас лучше стали работать. Но при правильной организации вспышек инфекции в больницах не должно быть совсем", - подчеркнула Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа