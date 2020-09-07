В этом году за счет федерального бюджета планируется привить от гриппа 60% населения страны, и это рекорд за всю историю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском конгрессе по инфекционным болезням, который организует ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для групп риска (пенсионеры, дети, беременные) этот показатель должен быть еще выше - 75%. К тому же прививки делают и за счет региональных средств, и на предприятиях - руководители уже понимают, что лучше потратиться на вакцину, тогда в разгар сезона простуд будет меньше больничных.

Требование эпидемиологов усилить вакцинацию понятно: впервые в наступающем сезоне произойдет "наложение" двух инфекций - гриппа и COVID-19. Суммарный эффект может оказаться весьма неприятным. Второй фактор риска: этой зимой, по прогнозу ВОЗ, у нас будут циркулировать сразу три новых гриппозных штамма, от которых у населения нет иммунитета. Значит, волна гриппа тоже может быть тяжелой.

Но если массовые прививки от коронавируса начнутся в лучшем случае через несколько месяцев, то от гриппа можно защититься уже сегодня. Попова подчеркнула, что применяемые в этом сезоне вакцины содержат все три новых штамма.

Одним словом, легкой зимы - с точки зрения заболеваемости респираторными инфекциями - эпидемиологи не ждут. Хотя за время карантина, отметила Попова, мы почти не болели гриппом, сошла на нет корь и не было ни одного массового отравления. "Мы научили всех мыть руки", - пошутила Анна Попова.

В регионах от 4 до 50 процентов населения имеют антитела к коронавирусу, значит, заранее можно сказать, где инфекция уже не разгуляется и где риск высок

Сейчас ее ведомство продолжает исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. В регионах антитела имеет от 4 до 50% населения, соответственно, заранее можно сказать, где COVID-19, скорее всего, уже не разгуляется и где риск вспышек высок. Кроме того, в сентябре началось еще одно исследование: в регионах проверяют наличие вируса в воде и пище. Все это нужно, чтобы понимать, где у нас "узкие" места и как защищаться.

Конечно, медики многому научились за девять месяцев пандемии. COVID-19 сейчас лечат намного лучше, чем в начале года. Но главное, в России разработаны вакцины от коронавируса. Первая, созданная в НИЦ имени Гамалеи, уже зарегистрирована. На подходе и вторая - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора - это другой тип вакцины - на основе пептидных антигенов. Первые этапы клинических исследований закончатся к 30 сентября, а дальше, как и в случае с гамалеевской вакциной, предстоит регистрация и широкие пострегистрационные исследования.

Одна из самых важных задач - организовать работу больниц. Чтобы наступление новой волны инфекций, если она все же будет, не привело к внутрибольничным вспышкам. В разгар эпидемии, отметила Попова, с этим справиться не удалось. За все время было зафиксировано чуть менее 2 тысяч очагов инфекции в коллективах, пострадали 60 тысяч человек. Причем 985 очагов COVID-19, то есть почти половина, были именно в медучреждениях. Одним словом, есть к чему готовиться. "Система госпитальных эпидемиологов не сработала - это надо иметь в виду, этим надо заняться. Да, сейчас лучше стали работать. Но при правильной организации вспышек инфекции в больницах не должно быть совсем", - подчеркнула Попова.