Для групп риска (пенсионеры, дети, беременные) этот показатель должен быть еще выше - 75%. К тому же прививки делают и за счет региональных средств, и на предприятиях - руководители уже понимают, что лучше потратиться на вакцину, тогда в разгар сезона простуд будет меньше больничных.
Требование эпидемиологов усилить вакцинацию понятно: впервые в наступающем сезоне произойдет "наложение" двух инфекций - гриппа и COVID-19. Суммарный эффект может оказаться весьма неприятным. Второй фактор риска: этой зимой, по прогнозу ВОЗ, у нас будут циркулировать сразу три новых гриппозных штамма, от которых у населения нет иммунитета. Значит, волна гриппа тоже может быть тяжелой.
Но если массовые прививки от коронавируса начнутся в лучшем случае через несколько месяцев, то от гриппа можно защититься уже сегодня. Попова подчеркнула, что применяемые в этом сезоне вакцины содержат все три новых штамма.
Одним словом, легкой зимы - с точки зрения заболеваемости респираторными инфекциями - эпидемиологи не ждут. Хотя за время карантина, отметила Попова, мы почти не болели гриппом, сошла на нет корь и не было ни одного массового отравления. "Мы научили всех мыть руки", - пошутила Анна Попова.
Сейчас ее ведомство продолжает исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу. В регионах антитела имеет от 4 до 50% населения, соответственно, заранее можно сказать, где COVID-19, скорее всего, уже не разгуляется и где риск вспышек высок. Кроме того, в сентябре началось еще одно исследование: в регионах проверяют наличие вируса в воде и пище. Все это нужно, чтобы понимать, где у нас "узкие" места и как защищаться.
Конечно, медики многому научились за девять месяцев пандемии. COVID-19 сейчас лечат намного лучше, чем в начале года. Но главное, в России разработаны вакцины от коронавируса. Первая, созданная в НИЦ имени Гамалеи, уже зарегистрирована. На подходе и вторая - ее разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора - это другой тип вакцины - на основе пептидных антигенов. Первые этапы клинических исследований закончатся к 30 сентября, а дальше, как и в случае с гамалеевской вакциной, предстоит регистрация и широкие пострегистрационные исследования.
Одна из самых важных задач - организовать работу больниц. Чтобы наступление новой волны инфекций, если она все же будет, не привело к внутрибольничным вспышкам. В разгар эпидемии, отметила Попова, с этим справиться не удалось. За все время было зафиксировано чуть менее 2 тысяч очагов инфекции в коллективах, пострадали 60 тысяч человек. Причем 985 очагов COVID-19, то есть почти половина, были именно в медучреждениях. Одним словом, есть к чему готовиться. "Система госпитальных эпидемиологов не сработала - это надо иметь в виду, этим надо заняться. Да, сейчас лучше стали работать. Но при правильной организации вспышек инфекции в больницах не должно быть совсем", - подчеркнула Попова.