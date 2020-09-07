Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу

Исследование популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции, которое Роспотребнадзор проводит с июня, показало, что к настоящему моменту популяционный иммунитет в разных регионах колеблется от 4 до 50 процентов населения, сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, выступая на открывшемся сегодня XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Кроме продолжающегося мониторинга за формированием популяционного иммунитета в стране, в сентябре началось еще одно исследование: все регионы России исследуют наличие коронавируса в воде и пище. Эти исследования стартовали 3 сентября, уточнила Анна Попова. По ее словам, при исследовании циркуляции вируса в окружающей среде используется методика, разработанная ГНЦ "Вектор".

"Изучаются образцы питьевой воды и сточных вод, а также пищевые продукты. Исследование началось в семи субъектах, а с 3 сентября все регионы России проводят эти исследования", - сказала Попова.