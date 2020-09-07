Поправки в Жилищный кодекс могут ускорить очередь на жилье

Поправки в Жилищный кодекс, которые должны ускорить предоставление квартир очередникам и привлечь к строительству жилья для них инвесторов, разработало НП "ЖКХ-Контроль".

Предлагается, в частности, ввести единое понятие "социального жилищного фонда", не подлежащего приватизации и предоставляемого жителям по договору найма по единым расценкам, установленным на уровне региона. При расчете этих расценок должна учитываться среднерыночная стоимость аренды жилья. При этом семьи смогут получать субсидию на наем жилья, если эта плата превышает определенную долю их доходов.

Также, по мнению разработчиков поправок, должна быть создана единая федеральная система персонифицированного учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. Сейчас, отмечают они, есть более 140 "федеральных" категорий россиян, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты могут дополнять этот перечень. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и числиться на учете очередников.

Нормы предоставляемой площади жилья и площади, при нехватке которой жители смогут претендовать на помощь государства, также должны быть унифицированы по всей стране.

Формирование социального жилищного фонда должно происходить, по мнению "ЖКХ-Контроль", путем строительства, выкупа жилья, аренды помещений, принадлежащих частным владельцам, передачи жилья, принадлежащего органам власти, в управление специализированным региональным институтам развития.

Поскольку стоимость найма будет приближена к среднерыночной по региону, сроки окупаемости проектов строительства сократятся, а значит, предлагаемые меры позволят не только ускорить получение жилья, но и повысить заинтересованность инвесторов в строительстве социального жилищного фонда

Сейчас, отмечают разработчики, жилье нуждающимся чаще всего предоставляют по договорам социального найма. Но у этого механизма есть ряд недостатков - жилплощадь может быть приватизирована, плата экономически не обоснованна. Из-за этого фонд социального жилья и маневренного фонда в муниципалитетах неуклонно сокращается, и органы местного самоуправления не могут помочь нуждающимся в жилье, в том числе и тем, кто потерял его из-за чрезвычайной ситуации.

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России числилось более 2,3 млн семей. Большинство очередников ожидает жилье по 20 и более лет.

Доля наемного жилья в России, по данным Росстата, не превышает 10%. В Германии, для сравнения, она составляет 57%, в Нидерландах - 43,5%, в Дании и Австрии - 42%.