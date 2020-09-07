После начала учебного года школы в Европе уходят на карантин

Начало учебного года в ряде европейских стран оказалось не таким, каким его представляли учителя, ученики и родители детей.

В понедельник мэрия французского Лиона приняла решение о закрытии девяти классов в пяти городских школах, сообщает BFM. Несмотря на то, что коронавирус был обнаружен у трех преподавателей, на домашнее обучение и карантин были отправлены 260 учащихся. Двадцать школьников, чьи родители не имеют никакой возможности находиться с ними с дома, будут переведены во вторник в 14 других классов или школ. По словам мэра Лиона Грегори Дусе, в очень сложной эпидемической ситуации, когда "циркуляция вируса все еще очень активна, такая мера была неизбежной".

Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил о закрытии 22 школ в Париже, Марселе, Оверни и в так называемом заморском департаменте Реюньон в Индийском океане. Причем некоторым школьникам пришлось отправиться домой в первый же день учебы. Такой случай произошел как раз в Лионе, когда тест показал наличие вируса у семилетнего мальчика. Его 23 одноклассника отправились на карантин, а занятия в других классах начались только после дезинфекции помещений.

Решение о закрытии школ принимается властями, если инфекция обнаружена у двух учеников и учителей. На карантин детям отводится 14 дней, во время которых им, как и весной, будут направлены задания в режиме онлайн, а родители должны следить за тем, чтобы школьник не пользовался подсказками из интернета. Правительство Франции заявило о намерении создать систему поддержки для работающих родителей, отстаивая право на их уход за больными детьми в том случае, если класс или школа, где учится ребенок, закрывается на карантин. Правда, таким родителям будет запрещено работать даже в удаленном режиме.

В Испании, между тем, 60 процентов родителей признались, что неохотно отпускают детей в школу в сентябре, сообщает Euronews. Они выступают за альтернативное образование, делая ставку на семейное обучение и помощь репетиторов. Такие "группы обучения на дому" в составе трех-четырех человек, собирающиеся у репетитора, по словам родителей, никак не отражаются на их работе, ни на уровне образования детей. 30 тысяч семей в Испании уже высказались за такое альтернативное обучение для детей.