Новости

Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
07.09.2020 16:00
Рубрика: Культура

Российское Авторское Общество и Российский Союз Молодежи подписали договор о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальных прав

Российское Авторское Общество (РАО) и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписанный документ направлен на обеспечение охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при реализации программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Также был подписан договор о выплате авторского вознаграждения с Российским Союзом Молодежи.
Фото: Предоставлено Российским Авторским Обществом (РАО) Фото: Предоставлено Российским Авторским Обществом (РАО)
Фото: Предоставлено Российским Авторским Обществом (РАО)

По словам исполнительного директора Российского Авторского Общества (РАО) Алексея Карелова, фестиваль "Российская студенческая весна" - масштабное и яркое культурное событие: "Этот проект уже стал символом поддержки молодежи всей страны, он включает огромное множество интереснейших конкурсов и концертов. Нам очень приятно, что руководство фестиваля со всей ответственностью относится к защите интеллектуальной собственности и соблюдает законодательство в этой сфере. Со своей стороны РАО и наши партнерские организации, включая, например, Национальный фонд поддержки правообладателей, уже много лет содействуют проведению фестиваля, направляют представителей для участия в жюри конкурса. Мы на разных этапах фестиваля будем участвовать в организации выплат вознаграждения авторам, чьи произведения звучат на фестивальных площадках, а также с радостью готовы и дальше поддерживать этот важный проект Союза".

Соглашение позволит обеспечить соблюдение законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности не только в рамках национального финала, но и в период проведения региональных этапов фестиваля.

"Подписание соглашения между Российским Союзом Молодежи и Российским Авторским Обществом - это, я считаю, пример ответственного подхода к соблюдению авторских прав, обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности, который мы демонстрируем для подрастающего поколения и молодежных общественных организаций, творческих сообществ. Российская студенческая весна - проект, который создает молодежные тренды в сфере искусства, а также учит ценить интеллектуальный труд каждого человека, вклад талантливых авторов в отечественную и мировую культуру", - подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации, и. о. председателя Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проводится с 1993 года и считается самым массовым творческим проектом в России. Ежегодно в нем участвуют более 1 млн человек - представители свыше 1200 ведущих университетов, институтов и колледжей со всех уголков страны. В рамках фестиваля проходят региональные и национальные конкурсные смотры в разных направлениях - музыкальном, танцевальном, театральном и других. Цель проекта - совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и популяризация культурного наследия народов России.

Информационная справка:

Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
Киноселфи: как в России снимают кино про кино

Общероссийская общественная организация "Российское Авторское Общество" (РАО) - крупнейшая негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 000 членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC).

Российское Авторское Общество содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению гармоничного баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.

Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) - одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. РСМ - первая в России зарегистрированная молодежная организация. Главная цель - помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице. Организация действует на территории 77 регионов Российской Федерации и в 8 федеральных округах. Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в 16 центральных программах и федеральных проектах РСМ: "Команда РСМ", "Корпус общественных наблюдателей", "Международное молодежное сотрудничество", "Программа патриотического воспитания молодежи "Патриот и гражданин", "Программа поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна", "Студенческое самоуправление", "Ученическое самоуправление", "Арт-Профи Форум", "Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи", "Мы вместе!", "Неформальное образование", "Российские интеллектуальные ресурсы", "Студент года", "Пространство развития", "Всероссийская Юниор Лига КВН".

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура Кино и ТВ

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу

Новости проекта

21.07.2020
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain Армянская Апостольская церковь поддержала проекты блокчейн-инфраструктуры IPChain
19.03.2020
Фото: предоставлено компанией "Тагиров и партнеры" Ассоциация IPChain приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов в Махачкале
25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области