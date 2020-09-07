Российское Авторское Общество и Российский Союз Молодежи подписали договор о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальных прав

Российское Авторское Общество (РАО) и Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписанный документ направлен на обеспечение охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации при реализации программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Также был подписан договор о выплате авторского вознаграждения с Российским Союзом Молодежи.

По словам исполнительного директора Российского Авторского Общества (РАО) Алексея Карелова, фестиваль "Российская студенческая весна" - масштабное и яркое культурное событие: "Этот проект уже стал символом поддержки молодежи всей страны, он включает огромное множество интереснейших конкурсов и концертов. Нам очень приятно, что руководство фестиваля со всей ответственностью относится к защите интеллектуальной собственности и соблюдает законодательство в этой сфере. Со своей стороны РАО и наши партнерские организации, включая, например, Национальный фонд поддержки правообладателей, уже много лет содействуют проведению фестиваля, направляют представителей для участия в жюри конкурса. Мы на разных этапах фестиваля будем участвовать в организации выплат вознаграждения авторам, чьи произведения звучат на фестивальных площадках, а также с радостью готовы и дальше поддерживать этот важный проект Союза".

Соглашение позволит обеспечить соблюдение законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности не только в рамках национального финала, но и в период проведения региональных этапов фестиваля.

"Подписание соглашения между Российским Союзом Молодежи и Российским Авторским Обществом - это, я считаю, пример ответственного подхода к соблюдению авторских прав, обеспечению охраны результатов интеллектуальной деятельности, который мы демонстрируем для подрастающего поколения и молодежных общественных организаций, творческих сообществ. Российская студенческая весна - проект, который создает молодежные тренды в сфере искусства, а также учит ценить интеллектуальный труд каждого человека, вклад талантливых авторов в отечественную и мировую культуру", - подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации, и. о. председателя Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.

Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" проводится с 1993 года и считается самым массовым творческим проектом в России. Ежегодно в нем участвуют более 1 млн человек - представители свыше 1200 ведущих университетов, институтов и колледжей со всех уголков страны. В рамках фестиваля проходят региональные и национальные конкурсные смотры в разных направлениях - музыкальном, танцевальном, театральном и других. Цель проекта - совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры, сохранение и популяризация культурного наследия народов России.

Информационная справка:

Общероссийская общественная организация "Российское Авторское Общество" (РАО) - крупнейшая негосударственная некоммерческая организация, созданная авторами в 1993 году для управления авторскими правами на коллективной основе. РАО является преемником всех ранее существовавших организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной собственности и объединяет почти 27 000 членов. У организации заключено 194 соглашения о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 122 иностранными авторскими обществами в 70 странах мира. РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC).

Российское Авторское Общество содействует творчеству, развитию образования, культуры и искусства, обеспечивает авторов возможностью получать экономическую выгоду от использования своих произведений, а также служит достижению гармоничного баланса между исключительными имущественными правами авторов и интересами общества.

Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи" (РСМ) - одно из самых массовых, негосударственных, некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. РСМ - первая в России зарегистрированная молодежная организация. Главная цель - помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице. Организация действует на территории 77 регионов Российской Федерации и в 8 федеральных округах. Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в 16 центральных программах и федеральных проектах РСМ: "Команда РСМ", "Корпус общественных наблюдателей", "Международное молодежное сотрудничество", "Программа патриотического воспитания молодежи "Патриот и гражданин", "Программа поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна", "Студенческое самоуправление", "Ученическое самоуправление", "Арт-Профи Форум", "Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи", "Мы вместе!", "Неформальное образование", "Российские интеллектуальные ресурсы", "Студент года", "Пространство развития", "Всероссийская Юниор Лига КВН".