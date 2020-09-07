Правительство уточнило правила охраны водных объектов

Правительство уточнило правила охраны водных ресурсов страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Чтобы все, кто использует водные объекты, четко знали, что обязаны отвечать за их состояние, предпринимать меры по предотвращению загрязнения вод, а при необходимости - и расчистке водоемов", - пояснил он это решение.

Ответственность в рамках своих полномочий будут нести федеральные министерства и ведомства, регионы и органы местного самоуправления, а также те, кто используют водные объекты, подчеркнул глава правительства. "Рассчитываем, что обновленные правила помогут сберечь наши водные ресурсы", - добавил он.