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07.09.2020 14:50
Рубрика: Власть

Правительство уточнило правила охраны водных объектов

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство уточнило правила охраны водных ресурсов страны, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

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"Чтобы все, кто использует водные объекты, четко знали, что обязаны отвечать за их состояние, предпринимать меры по предотвращению загрязнения вод, а при необходимости - и расчистке водоемов", - пояснил он это решение.

Ответственность в рамках своих полномочий будут нести федеральные министерства и ведомства, регионы и органы местного самоуправления, а также те, кто используют водные объекты, подчеркнул глава правительства. "Рассчитываем, что обновленные правила помогут сберечь наши водные ресурсы", - добавил он.

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