Новости

В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 22:51
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 21:47
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 21:36
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 21:14
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 20:22
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 20:18
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 20:17
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 20:10
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 20:08
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Принц Чарльз - не только наследник британского престола, но и потомок румынского князя Влада Цепеша Дракулы, жившего в XV веке. Неудивительно, что сын королевы Елизаветы II купил себе дом в селе Вискри на западе Румынии.

О родстве с князем Дракулой, которого ирландский писатель Брэм Стокер в своей книге изобразил вампиром, Чарльз узнал в ходе своего первого визита в Румынию в 1998 году. Оказалось, что родство идет по линии его прабабушки Марии Текской - супруги короля Георга V. В 2011 году в интервью одному из местных телеканалов он пошутил: "Трансильвания у меня в крови". "Из моей генеалогии следует, что я произошел от Влада Цепеша, так что во мне есть небольшая частица страны", - цитирует его британский таблоид Express. К этому времени и в стране уже была небольшая частица принца Чарльза: в 2006 году он приобрел дом в Вискри в Трансильвании, где, по преданию, родился его кровожадный предок. А в 2015 году он основал "Фонд принца Уэльского", на странице которого сообщается: "Его Королевское Высочество принц Уэльский испытывает особую привязанность к Румынии, стране, которую он регулярно посещает вот уже почти двадцать лет.

Фото: SIMON DAWSON / POOL / AFP
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix

В 2015 году Его Королевское Высочество решил создать в стране свою благотворительную организацию для реализации ряда проектов, которые для него очень важны, таких как сохранение архитектурного наследия Румынии, поддержка мелких фермерских хозяйств и поддержка малого бизнеса в сельской местности". Дом в Вискри, который описывается как "очаровательный традиционный старый саксонский фермерский дом, самые древние части которого датируются 1700-ми годами", стал штаб-квартирой фонда и одновременно отелем, номера в котором стоят от 90 до 140 долларов за сутки. После этого жизнь сельских жителей превратилась в кошмар. Как сообщила накануне британская BBC, сюда потянулись туристы со всей Европы. Как следствие, цены на недвижимость в Вискри и соседних деревнях взлетели в разы. Объект, который в 2010 году стоил 20 тысяч долларов, теперь продают за 80 тысяч, и местные жители уже не могут купить себе жилье поблизости. Поход в магазин для крестьян из Вискри стал разорением, а обочины всех сельских дорог заставлены автомобилями. "У нас 70 кур и уток, но мы не можем выпустить их в поле из-за машин", - жалуется корреспонденту BBC фермер Кристиан Сому. Осенью здесь пройдут выборы в органы местного самоуправления, и самой большой поддержкой пользуется кандидат в мэры, который обещает остановить неиссякаемый поток туристов.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Румыния Британский королевский дом

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом