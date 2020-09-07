Принц Чарльз - не только наследник британского престола, но и потомок румынского князя Влада Цепеша Дракулы, жившего в XV веке. Неудивительно, что сын королевы Елизаветы II купил себе дом в селе Вискри на западе Румынии.

О родстве с князем Дракулой, которого ирландский писатель Брэм Стокер в своей книге изобразил вампиром, Чарльз узнал в ходе своего первого визита в Румынию в 1998 году. Оказалось, что родство идет по линии его прабабушки Марии Текской - супруги короля Георга V. В 2011 году в интервью одному из местных телеканалов он пошутил: "Трансильвания у меня в крови". "Из моей генеалогии следует, что я произошел от Влада Цепеша, так что во мне есть небольшая частица страны", - цитирует его британский таблоид Express. К этому времени и в стране уже была небольшая частица принца Чарльза: в 2006 году он приобрел дом в Вискри в Трансильвании, где, по преданию, родился его кровожадный предок. А в 2015 году он основал "Фонд принца Уэльского", на странице которого сообщается: "Его Королевское Высочество принц Уэльский испытывает особую привязанность к Румынии, стране, которую он регулярно посещает вот уже почти двадцать лет.

В 2015 году Его Королевское Высочество решил создать в стране свою благотворительную организацию для реализации ряда проектов, которые для него очень важны, таких как сохранение архитектурного наследия Румынии, поддержка мелких фермерских хозяйств и поддержка малого бизнеса в сельской местности". Дом в Вискри, который описывается как "очаровательный традиционный старый саксонский фермерский дом, самые древние части которого датируются 1700-ми годами", стал штаб-квартирой фонда и одновременно отелем, номера в котором стоят от 90 до 140 долларов за сутки. После этого жизнь сельских жителей превратилась в кошмар. Как сообщила накануне британская BBC, сюда потянулись туристы со всей Европы. Как следствие, цены на недвижимость в Вискри и соседних деревнях взлетели в разы. Объект, который в 2010 году стоил 20 тысяч долларов, теперь продают за 80 тысяч, и местные жители уже не могут купить себе жилье поблизости. Поход в магазин для крестьян из Вискри стал разорением, а обочины всех сельских дорог заставлены автомобилями. "У нас 70 кур и уток, но мы не можем выпустить их в поле из-за машин", - жалуется корреспонденту BBC фермер Кристиан Сому. Осенью здесь пройдут выборы в органы местного самоуправления, и самой большой поддержкой пользуется кандидат в мэры, который обещает остановить неиссякаемый поток туристов.