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07.09.2020 18:23
Рубрика: Общество

Приживутся ли "профессорши" и "авторки" в русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
Нижегородские филологи попытались разобраться, станут ли такие феминитивы, как лауреатка, профессорша и авторка, нормой русского литературного языка. Или подобные слова с женским суффиксом будут свидетельством безграмотности? Этим вопросом задается газета "Нижегородская правда".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тема, по мнению журналистов, весьма актуальна, поскольку в интернете уже появился специальный сервис под названием "Феминизатор", который по запросу предлагает варианты феминитивов. А в социальной сети "ВКонтакте" - группа "Ф-феминитивы", где приводятся аргументы в пользу появления новых женских форм названий профессий, например, "лауреатка" или "инженерка".

Фото: Istock
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По мнению социолога Александра Прудника, сам термин "феминизм" чисто идеологический и подчиняется законам идеологической борьбы: "Идет борьба не только политическая, но и культурная: за символы, за слова, за язык. И то, что мы наблюдаем сейчас, попытки придать женский формат каким-то профессиям - это часть процесса борьбы за язык. Языком человек описывает реальность. И если в языке изменить содержание каких-то понятий, внести новые, то мир, в котором будет жить человек, станет другим, - цитирует ученого газета. - Надо понимать, что когда язык ощущает потребность в каких-то изменениях или новых форматах, они появляются естественно, порой незаметно для нас. А если привязывать к этому равноправие, притеснение, феминизм - это значит, что идет организованная идеологическая кампания, в которой лучше не участвовать. Пусть инициаторы сами себя обслуживают".

В свою очередь, филологи подчеркивают: чтобы понять, откуда взялись новые женские слова, почему получили широкое распространение и будут ли официально закреплены в языке, необходимо проводить масштабное научное исследование. Делать какие-то определенные выводы рано. Пока феминитивы применяются в разговорной речи, которая позволяет смешение речевых стилей.

"Подобные новообразования - это чисто речевое явление, возможно, сленгового характера, - объясняет заведующая кафедрой современного русского языка и общего языкознания института филологии и журналистики профессор Лариса Рацибурская. - Может быть, это влияние процессов интернационализации, поскольку подобные феминитивы есть в польском языке. Не исключено также влияние так называемого женского жаргона (жаргона девушек) с его тягой к уменьшительно-ласкательным образованиям: печалька, печеньки. С другой стороны, в подобных феминитивах присутствует элемент уничижительности, который может указывать на профессиональную неполноценность женщин. Считаю, что в ближайшее время они не будут закреплены в языке".

Тем не менее, в русском языке есть вполне узаконенные феминитивы: "учительница", "студентка", "художница", "журналистка". Но даже они употребляются чаще всего в разговорной речи. В официальных документах учительницу назовут учителем. И звонок, как известно, "для учителя", даже если у доски учительница. Потому что так привычней, так сложилось. Русский язык, как и любой другой язык мира, не сосредоточен на гендерных вопросах, он подчиняется своим законам.

А приживутся ли "профессорши" и "авторки", покажет время.

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