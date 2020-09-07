Профессор объяснил, что съесть перед сном, чтобы сжечь лишний жир

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, что установка не есть после шести часов - ошибочна. Если человек голоден, то поздний прием пищи допускается. А при правильном подборе продуктов - достаточно простых - даже помогает сжечь жир.

Как пояснил доктор, похудение регулируют определенные гормоны. Самый мощный жиросжигатель среди них - это соматотропин. Он выделяется во время ночного сна и действует всего лишь 50 минут. Но за это время организм может избавиться от 150 - 200 граммов жировой ткани.

Однако инсулин блокирует действие соматотропического гормона. Поэтому ужинать стоит блюдами, которые не сильно повышают уровень инсулина в крови. То есть, выбирая, чем поужинать, нужно обязательно учитывать инсулиновый индекс (ИИ) продукта.

Поэтому большинство круп, фруктов, молочных продуктов лучше употреблять до 17-18 часов, поскольку они имеют очень высокий ИИ.

- Разваренная каша моментально всасывается в кровь, дает повышенный сахар в крови и повышенное количество инсулина, который может блокировать соматотропный гормон. Вечером лучше отдать предпочтение продуктам с низким ИИ - мясу, рыбе, белку, морепродуктам и овощам. Стейк с овощами - хороший вариант. Во время переваривания мяса содержащиеся в нем аминокислоты стимулируют выработку соматотропного гормона и сжигание жировой ткани, - объяснил врач.