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07.09.2020 16:33
Рубрика: Власть

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20

Текст: Кира Латухина
Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсудили подготовку к ноябрьскому саммиту "двадцатки", в котором председательствует Эр-Рияд.

Президент России и король Саудовской Аравии говорили про коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии для мировой экономики и финансов, включая инициативу Путина по созданию "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Фото: AFP/FAYEZ NURELDINE
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Как сообщили в пресс-службе Кремля, уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике коронавируса.

Оба лидера выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках и условились о дальнейшей плотной координации на этом направлении.

В телефонном разговоре были затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, реализация итогов госвизита Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года.

Лидеры подтвердили настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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