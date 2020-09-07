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07.09.2020 09:44
Рубрика: Происшествия

Банковский счет Елены Летучей арестовали за долги

Текст: Антон Валагин (Ярославль)
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ярославские приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей. Она задолжала более 350 тысяч рублей по кредиту.

Фото: Предоставлено Megogo
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- В отделении по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам Ярославля находилось на исполнении дело о взыскании с гражданки долга по кредитным платежам на сумму более 350 тысяч рублей. При выходе по адресу было установлено, что должница по месту регистрации появляется редко - она работает телеведущей и живет в другом городе, - рассказали в ярославском управлении ФССП.

В ярославском банке приставы нашли счета Летучей, на одном из них имелось достаточно денег для погашения долга. Почти 400 тысяч рублей - сумма долга плюс исполнительский сбор - были списаны принудительно.

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