Банковский счет Елены Летучей арестовали за долги

Ярославские приставы арестовали банковский счет телеведущей Елены Летучей. Она задолжала более 350 тысяч рублей по кредиту.

- В отделении по Фрунзенскому и Красноперекопскому районам Ярославля находилось на исполнении дело о взыскании с гражданки долга по кредитным платежам на сумму более 350 тысяч рублей. При выходе по адресу было установлено, что должница по месту регистрации появляется редко - она работает телеведущей и живет в другом городе, - рассказали в ярославском управлении ФССП.

В ярославском банке приставы нашли счета Летучей, на одном из них имелось достаточно денег для погашения долга. Почти 400 тысяч рублей - сумма долга плюс исполнительский сбор - были списаны принудительно.