Даниил Лесовой стал игроком "Динамо"

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского "Арсенала" в московское "Динамо".

Как сообщает сайт "Динамо", контракт с футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается. Ранее 22-летний футболист выступал за тульский "Арсенал" и "Зенит".

Сам Лесовой после подписания контракта рассказал о своих впечатлениях от трансфера.

"Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. "Динамо" - клуб с большой историей и с серьезными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение", - сказал он.

Лесовой добавил, что общался с главным тренером "Динамо" Кириллом Новиковым и в ходе разговора дал свое согласие на переход.

"Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили - этот разговор еще впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач", - сказал Лесовой.