Новости

Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 19:44
Рубрика: Спорт

Даниил Лесовой стал игроком "Динамо"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из тульского "Арсенала" в московское "Динамо".

Фото: EPA-EFE/ROBERT PERRY
СМИ: Футболист "Валенсии" Черышев отказался от перехода в "Краснодар"

Как сообщает сайт "Динамо", контракт с футболистом подписан на пять лет. Сумма трансфера не разглашается. Ранее 22-летний футболист выступал за тульский "Арсенал" и "Зенит".

Сам Лесовой после подписания контракта рассказал о своих впечатлениях от трансфера.

"Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. "Динамо" - клуб с большой историей и с серьезными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение", - сказал он.

Лесовой добавил, что общался с главным тренером "Динамо" Кириллом Новиковым и в ходе разговора дал свое согласие на переход.

"Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили - этот разговор еще впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач", - сказал Лесовой.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Арсенал" (Тула) Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула Футбольные трансферы

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге