Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Еще 882 человека в Москве пополнили список вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 882 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252 человек", - заявила Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.