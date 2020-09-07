Новости

СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми 10:28
В Ирландии хотят сократить сроки карантина для инфицированных COVID-19 10:25
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео 10:25
В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности 10:20
Около 25 тысяч москвичей записались на исследование вакцины от COVID-19 10:10
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных 10:01
В Петербурге научили лазеры "выращивать" детали для авиадвигателей 09:57
Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии 09:52
Три человека погибли при пожаре в Зеленограде 09:51
Банковский счет Елены Летучей арестовали за долги 09:44
В Приамурье из-за тайфуна "Хайшен" объявлено штормовое предупреждение 09:30
Самолет совершил аварийную посадку на трассе в Коми 09:27
Индия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом 09:13
Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Ученые создали недорогой аналог платиновых препаратов от рака 09:07
Из-за пожаров в пяти округах Калифорнии ввели режим ЧС 08:57
В Подмосковье началась вакцинация от гриппа 08:57
В ООН заявили об ответственности Киева за водоснабжение Крыма 08:36
В столице Индии спустя пять месяцев открылось метро 08:33
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков 08:17
Южная Корея сумела погасить вторую волну COVID-19 08:17
В Лондоне возобновится суд над Ассанжем 08:06
Видео: китайский электрокар эффектно взорвался во время подзарядки 08:00
В понедельник в Москве воздух прогреется до +24 07:24
Сухой матч Худобина помог "Далласу" повести в серии против "Вегаса" 07:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
07.09.2020 09:12
Рубрика: Общество

Еще 882 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 882 человека в Москве пополнили список вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 882 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252 человек", - заявила Ракова.

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики
СК в Сочи выяснит обстоятельства исчезновения туристов с детьми
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете