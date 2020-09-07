Как внедрить бережливое производство на предприятиях малого бизнеса

Руководители крупных и средних российских предприятий считают, что участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" позволит пережить последствия экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Такое мнение они высказали в ходе опроса, проведенного Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в период с 1 по 8 апреля 2020 года.

"Те компании, которые задолго до кризиса начали повышать производительность труда и собственную эффективность, сейчас чувствуют себя уверенней, они способны быстро реагировать на падение спроса и перестраивать производство, избегая убытков", - прокомментировал результаты опроса предпринимателей директор ФЦК Николай Соломон.

Бережливое производство - как работает нацпроект

Нацпроект, оператором которого является АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда", включает три федеральных проекта: "Системные меры по повышению производительности труда", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

Основная задача нацпроекта - обеспечение к 2024 году роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не менее чем на 5% в год за счет внедрения технологий бережливого производства.

Адресной поддержкой могут воспользоваться предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспортировки и хранения, ЖКХ.

К 2024 году подобную поддержку в рамках нацпроекта планируется оказать 190 воронежским предприятиям. Более 1400 человек будут обучены инструментам и методам бережливого производства.

Разумеется, речь идет о крупнейших предприятиях региона, соответствующих основному критерию отбора - выручка компаний должна составлять от 400 млн. до 30 млрд. рублей в год. Реализация программы на подобных предприятиях предполагает масштабный экономический эффект.

А как быть тем, кто еще не дорос до такого уровня оборотов, однако потребность в освоении навыков бережливого производства на предприятии очевидно назрела?

Вслед за лидерами

Предприятия малого бизнеса Воронежской области очевидно ощутили необходимость внедрения "бережливых технологий" для увеличения рентабельности собственного производства. Особенно это касается производстве уникального нестандартного оборудования, где требуется постоянное изменение производственных циклов, что неизбежно приводит к потерям разного уровня. Многолетний поставщик ПАО "Газпром" воронежская Группа компаний "Некст Трейд" начала внедрение на своем производстве бережливых инструментов. Пока - собственными силами, опираясь лишь на теорию и опыт "старших коллег". Хотя надежда на создание региональных обучающих программ для малого бизнеса у руководителей предприятия, безусловно, есть.

Фото: Пресс-служба ГК "Некст Трейд"

Сергей Давыдов, директор по производству ГК "Некст Трейд"

- Группа компаний "Некст Трейд" более 20 лет выпускает уникальное оборудование для эксплуатации на газовых месторождениях в условиях опасных агрессивных сред. Подобное оборудование в России по некоторым позициям больше не производит ни одно предприятие. Нашими заказчиками являются ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Новый Уренгой", Нижневолжский филиал компании "Лукойл", АО "Арктикгаз" и другие не менее значимые участники нефтегазового рынка России. Разумеется, все производимое нами оборудование уникально, инженерные решения полностью адаптированы под потребности заказчика и условия эксплуатации на каждом промысле. Как следствие, мы сталкиваемся с постоянной необходимостью перестройки производственных цепочек, что неизбежно ведет к снижению рентабельности производства в целом. Внедрение технологий бережливого производства для нас назревшая необходимость и реальная точка роста.

Как показал опыт работы российских нефтегазовых гигантов, бережливый подход вполне может быть применен и к неповторяющейся производственной среде. Флагманы нефтегазовой индустрии давно и успешно используют принципы и методы бережливого производства, несмотря на то что типичный жизненный цикл активов намного короче, а сложность инструментов намного выше по сравнению с другими отраслями.

В "Некст Трейд" есть все необходимые предпосылки с точки зрения организации менеджмента предприятия, чтобы надеяться на успешное внедрение "бережливых" инструментов.

Во-первых, основой нашего предприятия являются люди. Они играют роль созидательной силы в производственном процессе. Оборудование и технологии в свою очередь - лишь средство достижения цели. Ни одна технология, стратегия или теория не способны сделать компанию успешной, привести ее к высоким результатам могут только люди со своим творческим и интеллектуальным потенциалом.

Во-вторых, производственные системы ГК "Некст Трейд" всегда были сфокусированы на максимальном исключении потерь и постоянном совершенствовании производственных процессов. И все сотрудники предприятия, от рабочих до высшего руководства, всегда принимали в этом процессе активное участие.

И в-третьих, при принятии решений мы традиционно ориентируемся на перспективы дальнейшего развития в большей степени, чем на проблемы сегодняшнего дня. Менеджмент компании стремится своевременно обнаруживать, решать и предупреждать проблемы.

Кооперация науки и производства

Недавно ГК "Некст Трейд" предприняла первые практические шаги в реализации стратегии бережливого производства. В рамках сотрудничества с Воронежским государственным техническим университетом на базе Центра развития талантливой молодежи ВГТУ и Факультета экономики, менеджмента и информационных технологий была создана рабочая группа, в состав которой вошли ведущие преподаватели вуза, студенты 3 и 4 курсов ВГТУ, магистрант Московского авиационного института и представители ГК "Некст Трейд".

Задачей проектной группы был сбор и анализ информации для повышения эффективности производственного потока изготовления задвижки клиновой серии НТ-ЗК. В процессе работы группы были выявлены "узкие места" и потери в потоке создания продукции, оцифрованы все этапы производства через расчет показателей текущего состояния, времени протекания производственного процесса, выработки, производительности, запасов, оборачиваемости, численности и т.д. Анализ информации позволил увидеть полную картину текущего и идеального состояния производственного процесса. В результате был сформирован перечень проблем и разработан план мероприятий по их устранению. Например, стало очевидно, что основные потери лежат в области логистических, а не технологических процессов, как казалось вначале - достаточно конкретно обозначились точки роста. Производственники получили информацию для размышления, а студенты отличную практику применения теоретических знаний.

- В ближайшее время мы планируем систематизировать работу через максимально четко прописанные и визуализированные стандарты предприятия, например, стандарты продолжительности производственного цикла, стандарты последовательности действий в течение одного цикла, стандарты количества материалов для работы и т.д., - рассказывает Сергей Давыдов.

- Также для нас очень актуальным является внедрение технологии "вытягивающего" производства: организации потока производства, который исключает потери, связанные с ожиданием (пока завершится предыдущий этап работ) и перепроизводством.

В качестве ближайшей задачи мы рассматриваем внедрение системы 5S - управленческой методики, позволяющей эффективно организовать рабочее пространство. Как показал первый опыт внедрения изменений, работа с оптимизацией пространства дает быстрый, наглядный и легко отцифровываемый результат.

Фото: Пресс-служба ГК "Некст Трейд"

Анна Воротынцева, руководитель Центра развития талантливой молодежи, доцент кафедры цифровой и отраслевой экономики ВГТУ

- Это наш первый опыт сотрудничества в направлении бережливого производства с промышленным предприятием. Перед нашими студентами были поставлены конкретные задачи исследования производственного процесса. Молодые люди работали сначала в онлайн-режиме, а после снятия режима самоизоляции в течение двух недель в тесном сотрудничестве с инженерно-техническим и рабочим персоналом ГК "Некст Трейд", что позволило создать совместный итоговый отчет, на основании которого были выработаны рекомендации для предприятия. Несмотря на то что исследование касалось процесса производства одного изделия, работа получилась обширная и значимая. Хотя во многом выводы носят теоретический характер, представители производства оценили результат совместной работы как перспективную информацию для дальнейшего развития. Сейчас мы рассматриваем возможность создание второй проектной группы, которая будет заниматься разработкой системы мотивации сотрудников для включения их в процесс бережливого производства. Подобный подход в решении производственных проблем устраивает обе стороны: студенты получают бесценный опыт, в самом вузе улучшается процесс обучения со сдвигом от теории к практике, на предприятии, помимо отбора и закрепления кадров, появляется возможность внедрения новых научных знаний в жизнь.

Поддержка лучших практик

Идею непрерывных улучшений поддержало и руководство "Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области", которое в ближайшее время планирует организовать образовательный семинар по бережливому производству для предприятий Кластера.

Фото: Пресс-служба ГК "Некст Трейд"

Александр Дудецкий, директор Ассоциации "Кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области"

- Для успешного внедрения бережливого производства необходимо создать достаточные предпосылки, в частности, обучить топ-менеджеров предприятий и руководителей служб по развитию производственной системы основным принципам и инструментам.

Внедрение бережливого производства всегда предполагает комплексный подход, так как состоит из ряда мероприятий, без реализации которых заметных улучшений не достичь. Поэтому и обучение данному процессу охватывает направления по совершенствованию рабочих мест, организации сбалансированного производства, работу с отклонениями и потерями, создание и развитие команды, эффективные принципы мотивации и другое.

Производство высокотехнологичного нефтегазового оборудования является сложным процессов, предполагающим немалое количество технологических переделов, которые проводятся как силами самих предприятий, так и на производстве субподрядчиков и контрагентов. Поэтому для нас актуальными остаются вопросы по исполнению сроков выполнения заказов и управлению запасами.

Ежегодно крупные нефтегазовые компании, являющиеся ключевыми заказчиками нашего Кластера, повышают требования к качеству самой продукции и к тем процессам, которые реализуются на предприятиях для ее производства. Внедрение бережливого производства на предприятиях Кластера - это обязательное условие сохранения конкурентоспособности наших компаний.

Думаю, что инициатива внедрения бережливого производства, начавшаяся с одного из флагманских предприятий Кластера производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области - ГК "Некст Трейд", будет поддержана и продолжена другими воронежскими производителями.