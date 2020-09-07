Социальные лифты должны работать во всех сферах, причем не по звонку, а исходя из компетенций человека. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в понедельник на суперфинале конкурса "Лидеры России". Он подчеркнул, что именно по такому принципу формировалось и действующее правительство.

"Те, кто сегодня пришел работать в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям", - сказал Мишустин. По его словам, конкурс "Лидеры России", направленный на поиск и поддержку талантливых управленцев, - это в том числе пример эффективного и честного социального лифта.

"Мне кажется, что идеальный социальный лифт - когда вы в отрасли, в здравоохранении, науке, экономике, спорте, точно будете знать, что все произошло по-честному. Вот если взять спорт, то там очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом. Ну уж точно на уровень чемпионата России вы не выйдете, простите меня, по блату", - пояснил глава правительства.

В понедельник завершился суперфинал "Лидеров России". Церемония награждения победителей конкурса прошла на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Теперь они получат возможность выбрать себе авторитетных наставников среди министров, губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, а также руководителей крупных российских компаний.

Ранее в суперфинал конкурса вышло 300 участников - при том, что изначально на конкурс было подано 230 тысяч заявок со всех уголков России и из других стран. На последнем этапе финалисты решали сложные управленческие задачи из реальной жизни, а также проходили интервью и собеседования с наставниками конкурса. Все финалисты получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. Как рассказали организаторы, 9 суперфиналистов уже получили новые назначения на госслужбе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении.

Конкурс "Лидеры России" стал одной из важнейших для государства кадровых программ, подчеркнул Михаил Мишустин, отметив большую заслугу в этом первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова. Премьер также напомнил, что этом году в проекте появились три специализации: "Финансы и технологии", "Здравоохранение", "Наука". "Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития", - призвал он.

Конкурс управленцев - пример эффективного и честного социального лифта

В ходе своего выступления Михаил Мишустин неоднократно обращался к финалистам конкурса как "к будущим коллегам" и дал им несколько советов. Он подчеркнул, что быть в команде победителей - это огромная ответственность. "Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я считаю, что он должен быть честным - это основа доверия общества к государству", - считает глава правительства. "Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни", - пояснил Мишустин.

Премьер-министр призвал участников "Лидеров России" прежде всего развивать свои города и поселки. Он подчеркнул, что сильная Россия - это не богатый центр, а крепкие и успешные регионы. "Если каждый из вас будет поднимать свой родной регион и добиваться успеха на своем месте, можно сделать сильной и успешной всю страну, всю Россию", - сказал глава правительства.

Многие считают, что для достижения успеха надо обязательно ехать в Москву, отметил Мишустин. "Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и поселке вы можете проявить себя. Именно о таком социально лифте и говорил президент, чтобы он распространялся на всю страну", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин был наставником "Лидеров России", еще работая руководителем Федеральной налоговой службы. Сейчас, будучи уже премьером, он пообещал, что останется в проекте, а также попросит вице-премьеров и министров быть наставниками. Один из участников конкурса попросил Мишустина рассказать о его собственных наставниках. Глава правительства ответил, что самыми первыми наставниками для него стали родители, потом - школьные учителя по математике и литературе. По словам премьера, впоследствии на каждом этапе жизни - и личном, и рабочем - у него были свои наставники. "Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - заявил Мишустин.

На суперфинале "Лидеров России" свои мастер-классы, лекции для участников также провели другие члены кабмина, политики, губернаторы, руководители крупнейших госкорпораций, бизнес-компаний.

Ярким и эмоциональным получилось выступление по видеосвязи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Я уверена в том, что мир уже устал от брутальной мужской политики, я верю, что сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, дипломатии", - сказала она. Матвиенко сообщила, что Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия - страна возможностей" запускают образовательную программу "Женщина-лидер", которая стартует 21 сентября. "Давайте, девушки, участвуйте, дерзайте, продвигайте женскую повестку как в России, так и в мире, это позволит вам в максимальной степени себя реализовать", - призвала Матвиенко.