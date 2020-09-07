Новости

Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 21:14
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 20:22
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 20:18
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 20:17
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 20:10
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 20:08
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 19:56
Рубрика: Власть

Вход в кабинет

Михаил Мишустин: Конкурс "Лидеры России" стал одной из важнейших кадровых программ
Текст: Айсель Герейханова (Солнечногорск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Социальные лифты должны работать во всех сферах, причем не по звонку, а исходя из компетенций человека. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в понедельник на суперфинале конкурса "Лидеры России". Он подчеркнул, что именно по такому принципу формировалось и действующее правительство.

"Те, кто сегодня пришел работать в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям", - сказал Мишустин. По его словам, конкурс "Лидеры России", направленный на поиск и поддержку талантливых управленцев, - это в том числе пример эффективного и честного социального лифта.

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин назвал главное качество управленца

"Мне кажется, что идеальный социальный лифт - когда вы в отрасли, в здравоохранении, науке, экономике, спорте, точно будете знать, что все произошло по-честному. Вот если взять спорт, то там очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом. Ну уж точно на уровень чемпионата России вы не выйдете, простите меня, по блату", - пояснил глава правительства.

В понедельник завершился суперфинал "Лидеров России". Церемония награждения победителей конкурса прошла на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. Теперь они получат возможность выбрать себе авторитетных наставников среди министров, губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, а также руководителей крупных российских компаний.

Ранее в суперфинал конкурса вышло 300 участников - при том, что изначально на конкурс было подано 230 тысяч заявок со всех уголков России и из других стран. На последнем этапе финалисты решали сложные управленческие задачи из реальной жизни, а также проходили интервью и собеседования с наставниками конкурса. Все финалисты получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. Как рассказали организаторы, 9 суперфиналистов уже получили новые назначения на госслужбе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении.

Конкурс "Лидеры России" стал одной из важнейших для государства кадровых программ, подчеркнул Михаил Мишустин, отметив большую заслугу в этом первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова. Премьер также напомнил, что этом году в проекте появились три специализации: "Финансы и технологии", "Здравоохранение", "Наука". "Это хороший тренд, надо и дальше фокусироваться на важных для страны направлениях развития", - призвал он.

Конкурс управленцев - пример эффективного и честного социального лифта

В ходе своего выступления Михаил Мишустин неоднократно обращался к финалистам конкурса как "к будущим коллегам" и дал им несколько советов. Он подчеркнул, что быть в команде победителей - это огромная ответственность. "Каким должен быть современный, продвинутый управленец, который пишет, в частности, заявление о приеме на государственную службу? В первую очередь я считаю, что он должен быть честным - это основа доверия общества к государству", - считает глава правительства. "Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни", - пояснил Мишустин.

Премьер-министр призвал участников "Лидеров России" прежде всего развивать свои города и поселки. Он подчеркнул, что сильная Россия - это не богатый центр, а крепкие и успешные регионы. "Если каждый из вас будет поднимать свой родной регион и добиваться успеха на своем месте, можно сделать сильной и успешной всю страну, всю Россию", - сказал глава правительства.

Многие считают, что для достижения успеха надо обязательно ехать в Москву, отметил Мишустин. "Но это не так. В любом регионе, в каждом городе и поселке вы можете проявить себя. Именно о таком социально лифте и говорил президент, чтобы он распространялся на всю страну", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин был наставником "Лидеров России", еще работая руководителем Федеральной налоговой службы. Сейчас, будучи уже премьером, он пообещал, что останется в проекте, а также попросит вице-премьеров и министров быть наставниками. Один из участников конкурса попросил Мишустина рассказать о его собственных наставниках. Глава правительства ответил, что самыми первыми наставниками для него стали родители, потом - школьные учителя по математике и литературе. По словам премьера, впоследствии на каждом этапе жизни - и личном, и рабочем - у него были свои наставники. "Сегодня для меня наставник - президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться", - заявил Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин оценил слово "чиновник"

На суперфинале "Лидеров России" свои мастер-классы, лекции для участников также провели другие члены кабмина, политики, губернаторы, руководители крупнейших госкорпораций, бизнес-компаний.

Ярким и эмоциональным получилось выступление по видеосвязи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Я уверена в том, что мир уже устал от брутальной мужской политики, я верю, что сейчас наступает эра мягкой силы, где особая роль будет у женщин, которые более склонны к компромиссам, дипломатии", - сказала она. Матвиенко сообщила, что Совет Евразийского женского форума и платформа "Россия - страна возможностей" запускают образовательную программу "Женщина-лидер", которая стартует 21 сентября. "Давайте, девушки, участвуйте, дерзайте, продвигайте женскую повестку как в России, так и в мире, это позволит вам в максимальной степени себя реализовать", - призвала Матвиенко.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября