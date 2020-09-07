Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего адвоката одной из адвокатских палат столицы Александра Маслова.

Суд признал защитника виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ, то есть в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что Маслов, зная о том, что в отношении него как должника по решению суда отделом судебных приставов возбуждено исполнительное производство, а также наложен временный запрет на выезд с территории России, решил договориться с приставом-исполнителем о снятии этих ограничений.

Ничего лучше, как решить вопрос за деньги, защитник не придумал. По данным следствия, 20 июня 2019 года адвокат пришел в служебный кабинет пристава и согласно ранее достигнутой договоренности передал ему 50 тысяч рублей. За эту сумму пристав-исполнитель должен был приостановить исполнительное производство и не совершать в отношении Маслова действий по ограничению выезда.

Однако вместо снятия запрета сразу после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили в отношении защитника оперативно-разыскное мероприятие.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Маслова к одному году шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.