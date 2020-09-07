Новости

Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 19:44
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 19:40
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 19:36
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 19:05
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 18:44
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 18:35
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 18:31
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 18:23
В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре рассказали о сроках исполнения запроса по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам 17:07
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

Так хотелось за рубеж

Должника-адвоката осудили за взятку приставу
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего адвоката одной из адвокатских палат столицы Александра Маслова.

Суд признал защитника виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ, то есть в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере.

Фото: iStock
Россияне снова начали хуже обслуживать свои долги перед банками

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что Маслов, зная о том, что в отношении него как должника по решению суда отделом судебных приставов возбуждено исполнительное производство, а также наложен временный запрет на выезд с территории России, решил договориться с приставом-исполнителем о снятии этих ограничений.

Ничего лучше, как решить вопрос за деньги, защитник не придумал. По данным следствия, 20 июня 2019 года адвокат пришел в служебный кабинет пристава и согласно ранее достигнутой договоренности передал ему 50 тысяч рублей. За эту сумму пристав-исполнитель должен был приостановить исполнительное производство и не совершать в отношении Маслова действий по ограничению выезда.

Однако вместо снятия запрета сразу после передачи денег адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые проводили в отношении защитника оперативно-разыскное мероприятие.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Маслова к одному году шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Долги и коллекторы

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского