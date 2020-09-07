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07.09.2020 11:11
Рубрика: Власть

Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию

Текст: Любовь Проценко

Исследование "Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса" провели специалисты Института государственного и муниципального управления и факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. Они проанализировали ситуацию на рынке труда, восстановление экономической активности после карантинных ограничений и степень готовности цифровой инфраструктуры в 15 мегаполисах Европы, Азии и Северной Америки. Вывод такой: наиболее эффективно с кризисом справились Сеул с 75 баллами, Шанхай с 68 очками и Москва, получившая 64 балла.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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В пятерку также вошли Сингапур и Стокгольм. При этом уровень заболеваемости коронавирусом в азиатских мегаполисах был кратно ниже, чем в Москве, а пик эпидемии был пройден на один-два месяца раньше.

Рейтинг составлен по трем основным составляющим: ситуация на рынке труда (вес в общем рейтинге 40%), восстановление экономической активности после карантинных ограничений (30%) и степень готовности цифровой инфраструктуры города (30%).

"Таким образом, в итоговом рейтинге учитываются различные аспекты адаптации экономики и эффективность действий городских властей с точки зрения поддержки потребительского спроса и занятости", - пояснил Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ.

Компоненты рейтинга рассчитываются на основе официальных статистических показателей, таких как уровень безработицы, динамика розничных продаж, показатели изменения мобильности жителей и прочих.

По словам Салихова, достаточно высокие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики городскими властями, а также с диверсифицированной и устойчивой структурой экономики.

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Исследователи отмечают, что Москве, несмотря на относительно высокий уровень заболеваемости COVID-19 и длительные противоэпидемические ограничения, благодаря принятым мерам поддержки бизнеса и занятости удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы во втором квартале текущего года составил лишь 2%, оказавшись минимальным среди городов мира с населением свыше десяти миллионов человек.

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