На "Днях военно-исторического кино" отметили 100-летие Сергея Бондарчука

На международном фестивале "Дни военно-исторического кино", который со 2 по 6 сентября прошел в Музее Победы и Центре международной торговли в Москве, отметили 100-летие известного актера, режиссера и сценариста Сергея Бондарчука.

Зрители и участники фестиваля посмотрели кинокартины из России, Великобритании, Бразилии и Израиля, побывали на творческих встречах с продюсерами и режиссерами фильмов "Старый вояка", "Счастье в конверте", "Познавая цвет войны", "Ночь длиною в жизнь".

Игорь Угольников и Игорь Прокопенко представили свои новые кинопроекты. Леонид Якубович познакомил зрителей с документальной кинолентой "Незабудки. Бессмертный полк", а Александр Смолко предложил обсудить еще один документальный проект "Не женское дело". Валдис Пельш представил фильм на злобу сегодняшнего дня "COVID-19. Уроки идеального шторма".

Министерство обороны РФ специально для фестиваля предоставило первые четыре серии из цикла фильмов "Вечная Отечественная".

В рамках образовательно-развлекательной программы прошел турнир по настольной игре с элементами дополненной реальности "Великая Отечественная Война" от разработчика видеоигр на тему отечественной истории "Лаборатория дополненной реальности" Егора Козловского.

К фестивалю Музей Победы подготовил фотовыставку "Летопись войны" и творческую встречу по военным книгам с главным редактором издательства "Пятый Рим".

Музыкальным подарком для гостей кинофорума стал концерт для фортепиано Юрия Богданова "Песни военных лет" в главном зале Музея Победы. Студенты ГИТИСа представили спектакль "Оперетта на войне", а студенты ВГИКа показали отрывок из музыкально-поэтической композиции, посвященной Дню Победы "Долго пахнут порохом слова".

Завершающим аккордом фестиваля стал показ легендарной киноленты Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину", который был организован совместно с киностудией "Мосфильм".

Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино" прошел при поддержке Фонда президентских грантов и приурочен к 75-летию со дня окончания Второй мировой войны.