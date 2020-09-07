Новости

В Ярославле почтили память погибшей команды "Локомотив" 18:09
В Анапе создали две особо охраняемые природные территории 18:09
В Петербурге изменят закон о "балконной амнистии" 18:06
В Генпрокуратуре РФ рассказали об ответе ФРГ на запрос по Навальному 17:58
В Москве задержан таксист-отравитель 17:50
Патриарх Кирилл пожелал духовных сил новому экзарху Беларуси 17:44
"Бабье лето" придет в Москву после похолодания 17:32
Алексей Навальный вышел из комы 17:29
В Минске перенесены сроки въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 17:22
Премьера "Пер Гюнта" украсит афишу Большого театра Беларуси 16:59
Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 17:43
Рубрика: Культура

Призрак счастья

Большой театр открыл 245-й сезон оперой Верди с участием Анны Нетребко и ее знаменитых коллег
Текст: Мария Бабалова
Этот спектакль ждали еще в июне, но по известным всем причинам он был отменен. Однако, как только Большой театр получил разрешение начать сезон, было принято историческое решение открыть двери для публики именно "Доном Карлосом" Верди, хотя прежде сезон в главном театре страны всегда стартовал исключительно операми из русского репертуара. Но ради Анны Нетребко многие театры изменяли своим правилам. Будучи личностью выдающейся, она, сама того не подозревая, быть может, заложила первый камень в основу новейшей традиции.
Анна Нетребко дебютировала на сцене Большого в роли Елизаветы Валуа, проникновенно исполнив знаменитую арию Tu che la vanita… Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр Анна Нетребко дебютировала на сцене Большого в роли Елизаветы Валуа, проникновенно исполнив знаменитую арию Tu che la vanita… Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр
Анна Нетребко дебютировала на сцене Большого в роли Елизаветы Валуа, проникновенно исполнив знаменитую арию Tu che la vanita… Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр

Компанию Анне Нетребко в первом представлении составили также специально приглашенные певцы Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, а солистов Большого театра в этом спектакле представили Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, место за дирижерским пультом занял Антон Гришанин.

Фото: РИА Новости
6 сентября Большой театр откроет свой 245-й сезон

Семь лет назад из "Дона Карлоса" в четырехактной "итальянской" редакции, что чаще всего и выбирают театры из-за ее относительной лаконичности, английский режиссер Эдриан Ноубл вместе со сценографом Тобиасом Хохайзелем (условно-исторические костюмы Морица Юнге) создал величественно-помпезное четырехчасовое зрелище, которое, быть может, и заслуживает упрек в рутинности эстетического подхода.

Но самое ценное в этой постановке то, что она не перекрывает музыку Верди, а голливудский размах и стилистика постановки идеально подходят для открытия сезона в таком театре, как Большой, ибо на авансцену выводит солистов-звезд, которые легко считывают рисунок постановки. В то же время настоящая гранд-опера, требующая от театра и сотен артистов: хор, миманс, оркестр и в общей сложности почти два десятка солистов.

Тут надо сделать совсем не лирическое отступление и отметить: Большому театру и на сцене, и в зрительном зале удалось виртуозно соблюсти актуальные рекомендации Роспотребнадзора и без художественных убытков, и без испорченного настроения у публики. Не собирая толп на входе, каждому зрителю измеряли температуру и предлагали защитную маску. При этом желающие имели возможность не отказывать себе в традиционном бокале шампанского в буфете, чтобы настроиться на оперный лад…

Самое ценное в этой постановке то, что она не перекрывает музыку Верди, а голливудский размах идеально подходит для открытия сезона

Юный наследник испанского престола Карлос (Юсиф Эйвазов) случайно встречает Елизавету из французского рода Валуа (Анна Нетребко) - их накрывает лавиной любви. Но ее, вопреки помолвке с инфантом, назначают в жены его отцу королю Филиппу (Ильдар Абдразаков), что и служит источником и катализатором всех дальнейших трагедий. Музыка "Дона Карлоса" с его мрачной историей короля Филиппа II, в эпоху которого Испания пережила "золотой век", полна сложнейших ансамблей, что требует тончайшей сыгранности, которую непросто обрести на самом первом представлении, да еще фактически после полугодовой паузы.

Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр

Но в этой опере труднейшие арии, часто превращающиеся в драматические моно-сцены, выписанные композитором именно для выдающихся певцов-артистов. Хотя, конечно, столь звездный состав исполнителей провоцирует запредельно высокий уровень ожиданий, какому соответствовать в реальности практически нереально.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Минкультуры: 70% станет верхней планкой заполнения залов театров

При этом было интересно заметить, что приглашенные звезды (и примкнувший к ним Эльчин Азизов) старались предать своим образам по-настоящему человеческий, а не шаблонно-героический облик, и дают возможность своим персонажам пожить, как будто реальным людям. И тут даже не хочется верить в очевидное: каждый герой этой драмы давно потерял право и шанс на счастье - все играют лишь с его призраком. "Это будет страшная вещь", - говорил Верди во время создания оперы. И не ошибся. Если уж взял за основу тираноборческую пьесу Шиллера.

Юсиф Эйвазов, например, что редко бывает с Доном Карлосом, избавляет своего инфанта от дежурного налета инфантилизма, граничащего с идиотизмом. Вообще партию Дона Карлоса исполнители считают "неблагодарной", поскольку она динамична, с множеством диалогов и действий, но, в отличие от остальных центральных персонажей оперы, почти лишена супервыигрышных арий. Несмотря на это, с середины прошлого столетия роль Карлоса присутствует в репертуаре всех выдающихся теноров.

На событийный уровень, достойный открытия сезона, спектакль выходит в момент знаменитого монолога Филиппа Ella giammai m'amo - Ильдар Абдразаков был великолепен, харизматичен, и пел, употребляя все краски и нюансы своего красивого баса. И закономерно был вознагражден овацией.

Дальше все пошло только по нарастающей: Анна Нетребко, которая дебютировала на сцене Большого в этой партии, одна на авансцене с поразительной проникновенностью спела не менее знаменитую арию Елизаветы Tu che la vanita… И зал в ответ зашелся от восторга. Хотя кульминация оперы - дуэт двух басов короля и Великого Инквизитора (Денис Макаров), к сожалению, оказался смазанным из-за критической разности голосов.

Вот если бы Большому театру удалось заполучить главных героев еще не на одну серию спектаклей, а оркестру обрести чуткость, тогда, должно быть, все в данном спектакле сойдется, как то и было задумано. Сейчас же Большой театр покажет еще лишь два спектакля в этом эксклюзивном составе - 8 и 10 сентября.

Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр
В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
Над Баренцевом морем МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии
Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве