Этот спектакль ждали еще в июне, но по известным всем причинам он был отменен. Однако, как только Большой театр получил разрешение начать сезон, было принято историческое решение открыть двери для публики именно "Доном Карлосом" Верди, хотя прежде сезон в главном театре страны всегда стартовал исключительно операми из русского репертуара. Но ради Анны Нетребко многие театры изменяли своим правилам. Будучи личностью выдающейся, она, сама того не подозревая, быть может, заложила первый камень в основу новейшей традиции.

Компанию Анне Нетребко в первом представлении составили также специально приглашенные певцы Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, а солистов Большого театра в этом спектакле представили Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, место за дирижерским пультом занял Антон Гришанин.

Семь лет назад из "Дона Карлоса" в четырехактной "итальянской" редакции, что чаще всего и выбирают театры из-за ее относительной лаконичности, английский режиссер Эдриан Ноубл вместе со сценографом Тобиасом Хохайзелем (условно-исторические костюмы Морица Юнге) создал величественно-помпезное четырехчасовое зрелище, которое, быть может, и заслуживает упрек в рутинности эстетического подхода.

Но самое ценное в этой постановке то, что она не перекрывает музыку Верди, а голливудский размах и стилистика постановки идеально подходят для открытия сезона в таком театре, как Большой, ибо на авансцену выводит солистов-звезд, которые легко считывают рисунок постановки. В то же время настоящая гранд-опера, требующая от театра и сотен артистов: хор, миманс, оркестр и в общей сложности почти два десятка солистов.

Тут надо сделать совсем не лирическое отступление и отметить: Большому театру и на сцене, и в зрительном зале удалось виртуозно соблюсти актуальные рекомендации Роспотребнадзора и без художественных убытков, и без испорченного настроения у публики. Не собирая толп на входе, каждому зрителю измеряли температуру и предлагали защитную маску. При этом желающие имели возможность не отказывать себе в традиционном бокале шампанского в буфете, чтобы настроиться на оперный лад…

Самое ценное в этой постановке то, что она не перекрывает музыку Верди, а голливудский размах идеально подходит для открытия сезона

Юный наследник испанского престола Карлос (Юсиф Эйвазов) случайно встречает Елизавету из французского рода Валуа (Анна Нетребко) - их накрывает лавиной любви. Но ее, вопреки помолвке с инфантом, назначают в жены его отцу королю Филиппу (Ильдар Абдразаков), что и служит источником и катализатором всех дальнейших трагедий. Музыка "Дона Карлоса" с его мрачной историей короля Филиппа II, в эпоху которого Испания пережила "золотой век", полна сложнейших ансамблей, что требует тончайшей сыгранности, которую непросто обрести на самом первом представлении, да еще фактически после полугодовой паузы.

Фото: Дамира Юсупова/ Большой театр

Но в этой опере труднейшие арии, часто превращающиеся в драматические моно-сцены, выписанные композитором именно для выдающихся певцов-артистов. Хотя, конечно, столь звездный состав исполнителей провоцирует запредельно высокий уровень ожиданий, какому соответствовать в реальности практически нереально.

При этом было интересно заметить, что приглашенные звезды (и примкнувший к ним Эльчин Азизов) старались предать своим образам по-настоящему человеческий, а не шаблонно-героический облик, и дают возможность своим персонажам пожить, как будто реальным людям. И тут даже не хочется верить в очевидное: каждый герой этой драмы давно потерял право и шанс на счастье - все играют лишь с его призраком. "Это будет страшная вещь", - говорил Верди во время создания оперы. И не ошибся. Если уж взял за основу тираноборческую пьесу Шиллера.

Юсиф Эйвазов, например, что редко бывает с Доном Карлосом, избавляет своего инфанта от дежурного налета инфантилизма, граничащего с идиотизмом. Вообще партию Дона Карлоса исполнители считают "неблагодарной", поскольку она динамична, с множеством диалогов и действий, но, в отличие от остальных центральных персонажей оперы, почти лишена супервыигрышных арий. Несмотря на это, с середины прошлого столетия роль Карлоса присутствует в репертуаре всех выдающихся теноров.

На событийный уровень, достойный открытия сезона, спектакль выходит в момент знаменитого монолога Филиппа Ella giammai m'amo - Ильдар Абдразаков был великолепен, харизматичен, и пел, употребляя все краски и нюансы своего красивого баса. И закономерно был вознагражден овацией.

Дальше все пошло только по нарастающей: Анна Нетребко, которая дебютировала на сцене Большого в этой партии, одна на авансцене с поразительной проникновенностью спела не менее знаменитую арию Елизаветы Tu che la vanita… И зал в ответ зашелся от восторга. Хотя кульминация оперы - дуэт двух басов короля и Великого Инквизитора (Денис Макаров), к сожалению, оказался смазанным из-за критической разности голосов.

Вот если бы Большому театру удалось заполучить главных героев еще не на одну серию спектаклей, а оркестру обрести чуткость, тогда, должно быть, все в данном спектакле сойдется, как то и было задумано. Сейчас же Большой театр покажет еще лишь два спектакля в этом эксклюзивном составе - 8 и 10 сентября.