Компанию Анне Нетребко в первом представлении составили также специально приглашенные певцы Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, а солистов Большого театра в этом спектакле представили Агунда Кулаева и Эльчин Азизов, место за дирижерским пультом занял Антон Гришанин.
Семь лет назад из "Дона Карлоса" в четырехактной "итальянской" редакции, что чаще всего и выбирают театры из-за ее относительной лаконичности, английский режиссер Эдриан Ноубл вместе со сценографом Тобиасом Хохайзелем (условно-исторические костюмы Морица Юнге) создал величественно-помпезное четырехчасовое зрелище, которое, быть может, и заслуживает упрек в рутинности эстетического подхода.
Но самое ценное в этой постановке то, что она не перекрывает музыку Верди, а голливудский размах и стилистика постановки идеально подходят для открытия сезона в таком театре, как Большой, ибо на авансцену выводит солистов-звезд, которые легко считывают рисунок постановки. В то же время настоящая гранд-опера, требующая от театра и сотен артистов: хор, миманс, оркестр и в общей сложности почти два десятка солистов.
Тут надо сделать совсем не лирическое отступление и отметить: Большому театру и на сцене, и в зрительном зале удалось виртуозно соблюсти актуальные рекомендации Роспотребнадзора и без художественных убытков, и без испорченного настроения у публики. Не собирая толп на входе, каждому зрителю измеряли температуру и предлагали защитную маску. При этом желающие имели возможность не отказывать себе в традиционном бокале шампанского в буфете, чтобы настроиться на оперный лад…
Юный наследник испанского престола Карлос (Юсиф Эйвазов) случайно встречает Елизавету из французского рода Валуа (Анна Нетребко) - их накрывает лавиной любви. Но ее, вопреки помолвке с инфантом, назначают в жены его отцу королю Филиппу (Ильдар Абдразаков), что и служит источником и катализатором всех дальнейших трагедий. Музыка "Дона Карлоса" с его мрачной историей короля Филиппа II, в эпоху которого Испания пережила "золотой век", полна сложнейших ансамблей, что требует тончайшей сыгранности, которую непросто обрести на самом первом представлении, да еще фактически после полугодовой паузы.
Но в этой опере труднейшие арии, часто превращающиеся в драматические моно-сцены, выписанные композитором именно для выдающихся певцов-артистов. Хотя, конечно, столь звездный состав исполнителей провоцирует запредельно высокий уровень ожиданий, какому соответствовать в реальности практически нереально.
При этом было интересно заметить, что приглашенные звезды (и примкнувший к ним Эльчин Азизов) старались предать своим образам по-настоящему человеческий, а не шаблонно-героический облик, и дают возможность своим персонажам пожить, как будто реальным людям. И тут даже не хочется верить в очевидное: каждый герой этой драмы давно потерял право и шанс на счастье - все играют лишь с его призраком. "Это будет страшная вещь", - говорил Верди во время создания оперы. И не ошибся. Если уж взял за основу тираноборческую пьесу Шиллера.
Юсиф Эйвазов, например, что редко бывает с Доном Карлосом, избавляет своего инфанта от дежурного налета инфантилизма, граничащего с идиотизмом. Вообще партию Дона Карлоса исполнители считают "неблагодарной", поскольку она динамична, с множеством диалогов и действий, но, в отличие от остальных центральных персонажей оперы, почти лишена супервыигрышных арий. Несмотря на это, с середины прошлого столетия роль Карлоса присутствует в репертуаре всех выдающихся теноров.
На событийный уровень, достойный открытия сезона, спектакль выходит в момент знаменитого монолога Филиппа Ella giammai m'amo - Ильдар Абдразаков был великолепен, харизматичен, и пел, употребляя все краски и нюансы своего красивого баса. И закономерно был вознагражден овацией.
Дальше все пошло только по нарастающей: Анна Нетребко, которая дебютировала на сцене Большого в этой партии, одна на авансцене с поразительной проникновенностью спела не менее знаменитую арию Елизаветы Tu che la vanita… И зал в ответ зашелся от восторга. Хотя кульминация оперы - дуэт двух басов короля и Великого Инквизитора (Денис Макаров), к сожалению, оказался смазанным из-за критической разности голосов.
Вот если бы Большому театру удалось заполучить главных героев еще не на одну серию спектаклей, а оркестру обрести чуткость, тогда, должно быть, все в данном спектакле сойдется, как то и было задумано. Сейчас же Большой театр покажет еще лишь два спектакля в этом эксклюзивном составе - 8 и 10 сентября.