Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

По итогам 2019 года столичные регионы остаются лидерами по индексу рынка труда. При расчете эксперты проанализировали девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Согласно исследованию РИА Новости, на первом месте Москва (96,4 балла), на втором - Санкт-Петербург (93). Также в пятерку лидеров вошли Московская область (85,2), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (78,8) и Тюменская область (73,9). Данные показатели свидетельствуют о высоких уровнях социально-экономического развития регионов и заработной платы, низкой безработице, а также относительно коротком среднем времени поиска работы.

Отмечается, что в целом, по итогам 2019 года, в большинстве регионов зафиксирован рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах РФ.

Ранее были названы регионы, лидирующие по числу вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Оказалось, что это регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии - в 20,7%, в Магаданской области - 19,1%, в столице таких лишь 18,3%.