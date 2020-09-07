Новости

В Китае четверо школьников пострадали при нападении мужчины с ножом Завтра в номере
В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов 05:18
Под Екатеринбургом загорелось здание пилорамы 05:11
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда 04:57
В Японии от тайфуна пострадали 36 человек 04:11
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 03:50
В Австралии вакцина от COVID-19 появится в 2021 году и будет бесплатной 03:45
Эксперты сообщили о замедлении восстановления мировой экономики 03:35
Почти 600 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хайшен" 03:30
В Калифорнии лесной пожар охватил более двух тысяч гектаров 03:00
Полиция Портленда задержала более 50 участников беспорядков 02:58
Новак Джокович извинился за инцидент на US Open 02:42
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом работу G20 и коронавирус 02:36
Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель 02:20
Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии 01:53
Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем 01:25
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 06.09.2020
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 06.09.2020
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 06.09.2020
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 06.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
07.09.2020 04:57
Рубрика: Экономика

Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2019 года столичные регионы остаются лидерами по индексу рынка труда. При расчете эксперты проанализировали девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.

Фото: iStock
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Согласно исследованию РИА Новости, на первом месте Москва (96,4 балла), на втором - Санкт-Петербург (93). Также в пятерку лидеров вошли Московская область (85,2), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (78,8) и Тюменская область (73,9). Данные показатели свидетельствуют о высоких уровнях социально-экономического развития регионов и заработной платы, низкой безработице, а также относительно коротком среднем времени поиска работы.

Отмечается, что в целом, по итогам 2019 года, в большинстве регионов зафиксирован рост индекса рынка труда. Это произошло в 75 субъектах РФ.

Ранее были названы регионы, лидирующие по числу вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Оказалось, что это регионы Крайнего Севера. На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии - в 20,7%, в Магаданской области - 19,1%, в столице таких лишь 18,3%.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург УрФО ХМАО УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре