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07.09.2020 10:10
Рубрика: Общество

Около 25 тысяч москвичей записались на исследование вакцины от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Порядка 25 тысяч жителей Москвы записались принять участие в исследовании вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Уже около 25 тысяч москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19. Сегодня стартует базовая диагностика здоровья первых добровольцев. По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании", - сказала Ракова.

В ходе медобследования врач собирает информацию о пациенте: о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, наличии аллергии, лекарственных препаратах, которые принимает доброволец. Затем проводится измерение роста, веса и температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, оценивается общее состояние. В ходе скрининга также берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, проводится ПЦР- и ИФА-тестирование на COVID-19.

У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 (с отрицательным м результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены)) не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие, в случае если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу старше 60 лет. Исследование длится 180 дней.

Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинских организации Москвы.

Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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