Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве, об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в "ВКонтакте".

"Проект благоустройства, к которому мы решили привлечь жителей многоэтажек, стартовал в феврале. В пилоте участвовали пять дворов в районах Бибирево, Лосиноостровском, Кузьминки, Марьино, Рязанском", - написал мэр.

По словам градоначальника, архитекторы старались воплотить в проектах пожелания жителей. К примеру, на улице Коненкова москвичи просили сделать двор, который будет интересен для горожан любого возраста. Специалисты продумали площадки для любителей спорта, отдельно - для детей и подростков, а в центральной части - большой навес для настольных игр.

Презентация прошла в прошлую субботу. Собянин добавил, что горожане уже высказали свои замечания. Работы начнутся после окончательного утверждения проектов. Ознакомиться с проектами можно до 20 сентября.

Напомним, что в субботу мэр рассказал о благоустройстве района Северного. По его словам, район преображается, в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры и программе реновации.