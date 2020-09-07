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07.09.2020 15:06
Рубрика: Власть

Путин назвал раздельный сбор мусора правильным делом

Текст: Кира Латухина
На рост несанкционированных свалок нужно обратить особое внимание, заявил президент на встрече с врио главы Калужской области Владиславом Шапшой. Беседа прошла в формате видеоконференции.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Среди чувствительных вопросов я бы назвал все-таки вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых отходов и промышленных отходов", - заметил Владимир Путин. Область генерирует в целом по году 2,5-3 млн тонн таких отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. При этом из 14 полигонов пять практически на грани своих возможностей, что вызывает и рост несанкционированных свалок, сказал президент.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В регионе откроют комплексы по переработке строительного мусора

"На это совершенно точно нужно обратить особое внимание", - считает глава государства. Путин напомнил, что есть общероссийская программа. "Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют", - указал он.

В целом, область развивается достаточно хорошими темпами, оценил президент и пожелал Шапше успехов.

"Обязательно сделаем все необходимое для того, чтобы поддержать и строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой", - заверил региональный лидер. "Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьезные усилия для того, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас. И конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем, в том числе и для рекультивации полигонов, которые отработали свой срок", - подчеркнул он.

"Раздельный сбор - это правильное дело, но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом", - прокомментировал Путин, добавив, что проблема многоплановая, и попросил обратить внимание на все стороны этого вопроса. Глава государства надеется, что удастся добиться "необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области".

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