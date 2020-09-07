Путин обещал помочь калужским сиротам с жильем

Президент РФ Владимир Путин обещал помощь калужским властям в решении проблемы обеспечения жильем детей-сирот и попросил поддержать строителей.

"Это очень хорошо, что вы решаете проблемы обманутых дольщиков, абсолютно точно", - заявил глава государства на видеоконференции с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой.

"И правильно, что обращаете внимание на так называемые трудно финансируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем детей-сирот - чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, я понимаю, и для вашего региона тоже", - продолжил Владимир Путин. "Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь", - заверил он.

"Что касается проблемных вопросов: они тоже есть, при любой большой, масштабной работе они есть", - заметил глава государства и обратил внимание, что строительный комплекс в целом по стране испытывает достаточно серьезные трудности, хотя и не такие, как можно было бы ожидать.