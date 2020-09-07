"РГ" выяснила, где можно купить квартиру за 150 тысяч рублей

Самые дешевые квартиры (в среднем за 150 тысяч рублей) можно купить в Костромской, Челябинской области, Кузбассе и Карелии.

Август-сентябрь - традиционный месяц пика спроса на рынке жилья, особенно в бюджетном секторе. Так, по данным портала "Мир квартир", цены на малогабаритные квартиры в России выросли в среднем на 13,2 процента.

Между тем, при желании, если задастся целью, можно купить квартиру совсем недорого. Правда, в глубинке, куда ехать придется "три дня полем - два дня лесом". В базе портала "Мир квартир" нашли несколько таких самых дешевых вариантов, правда их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Самая дешевая квартира в многомиллионной базе объявлений Mirkvartir.ru находится в городе Инта (Республика Коми) на улице Ленинградской на третьем этаже типовой пятиэтажки. За 69 квадратных метров просят 145 тысяч рублей. Продавец так пишет о своей квартире: "теплая, светлая, уютная. Хорошие соседи. Школа через двор. Магазин рядом с подъездом".

В Кологривском районе Костромской области, в поселке Верхняя Унжа, за 150 тысяч рублей можно купить двухкомнатную квартиру площадью 52 квадратных метра. Правда, она на первом этаже барака. Отопление дровяное. Зато дополнительным бонусом идут приусадебный участок, гараж, сарай, дровяной склад.

За откровенно "убитую" "двушку" в поселке Береговом Каслинского района Челябинской области в 43 квадратных метра собственник просит 150 тысяч рублей. Зато в доме есть газ, центральное отопление.

За те же 150 тысяч рублей продают двухкомнатную квартиру площадью 42 квадратных метра в Карелии, в поселке городского типа Надвоицы. Состояние жилья хорошее - сделан косметический ремонт, новая сантехника.

В поселке Белогорск Кемеровской области за 155 тысяч рублей продается еще одна "двушка" с деревянными рамами. Владелец сообщает, что вариант оценят горнолыжники - в 12 километрах находится горнолыжный курорт "Саланга".

Между тем

В Москве цены на вторичке могут еще вырасти на 15 процентов

По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, в начале нынешнего года средняя стоимость предложения 1 кв. м на вторичном рынке жилья старой Москвы была равна 212,1 тыс. рублей. "Однако после снятия ограничений продавцы начали возвращаться на вторичный рынок, и сейчас средняя стоимость одного квадратного здесь находится на уровне 223,3 тыс. рублей, - прокомментировал "РГ" Сергей Шлома, директор Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость. При этом значительный рост спроса в летние месяцы (из-за активности ипотечников и людей, сохраняющих свои сбережений путем покупки квартиры) привел к ярко выраженному дефициту наиболее ликвидного предложения".

Доля таких объектов на вторичном рынке, по словам эксперта, составляет лишь 8 процентов. При этом Сергей Шлома предупреждает: повышенный спрос потенциально может привести к росту цен на недвижимость. "Анализируя результаты прошедших сделок, мы уже наблюдаем этот процесс в экономклассе: стоимость самых качественных эконом-лотов с начала лета выросла в среднем на 10 процентов, - констатирует он. Кроме того, в условиях повышенного спроса продавцы даже тех объектов данной категории, которые раньше не были востребованы у покупателей (скажем, из-за устаревшего ремонта или плохого состояния дома), также начинают предлагать свои квартиры подороже. И если осенью спрос во вторичном сегменте будет оставаться столь же мощным, как сейчас, то к концу года средний уровень цен здесь может подняться до 15 процентов".

По данным ИНКОМ-Недвижимость, на вторичном рынке жилья Московской области усредненная цена 1 кв. м в начале 2020 года была равна 81 тыс. рублей, сейчас же она немного увеличилась - до 87,8 тыс. рублей.