Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке

Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях прямо на уроке.

Учитель уже уволен, сообщили в региональной прокуратуре.

Девочка сняла на телефон видео, где педагог удовлетворяет себя прямо на уроке, сидя перед ней. Пострадавшая - единственная ученица седьмого класса, других свидетелей нет.

Сняв видео, школьница показала его матери и рассказала, что подобное происходит не впервые, но раньше у нее не было доказательств. Родители девочки немедленно обратились в правоохранительные органы.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка, - сообщила "РГ" представитель управления СК РФ по региону Анжелика Евдокимова.

По словам пресс-секретарь рязанской прокуратуры Юлии Ромашкиной, учитель был уволен 6 сентября. На место выезжала комиссия регионального министерства образования, она и освободила его от должности. Прокуроры также проводят проверку.