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07.09.2020 00:25
Рубрика: Культура

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Северный речной вокзал снова открылся
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 199(8253)
Северный речной вокзал и прилегающие к нему набережная и парк в минувшие выходные приняли первых гостей.

Напомню, речной вокзал на севере столицы появился в 1937 году - Москву тогда впервые назвали портом пяти морей. Внешне напоминавший огромный белый корабль, он казался парящим - такого эффекта архитекторы добились за счет тонких ажурных колонн, опоясывавших здание. Венчала вокзал пятиметровая звезда с серпом и молотом с уральскими самоцветами и позолотой. Под звездой - куранты. На то, чтобы вернуть всему этому великолепию первозданный вид, у реставраторов ушло больше двух лет. Открывая вокзал, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в последние годы одним из самых распространенных вопросов на встречах с жителями был этот вокзал и его судьба, как и набережной и парка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Все это находилось в плачевном состоянии, мы чуть не потеряли этот замечательный памятник, - напомнил градоначальник. - Три года работы: изысканий, проектирования, обсуждения проектов реконструкции и восстановления. Надо сказать, что теперь эта жемчужина города возвращена москвичам". Между тем вокзал находился на грани гибели. Ходили слухи о его предстоящем сносе и застройке этой территории жильем. С 2010 года вокзал стоял закрытым и медленно разрушался. Восстанавливать его начали в 2018 году. И вот - практически вернули из небытия.

В здании вокзала откроются новые рестораны, а к следующему лету на набережной построят зону отдыха

Интересно, что раньше вокзал выполнял не только транспортную функцию, но и служил в качестве популярного общественного места - на крыше, к примеру, был ресторан. После реставрации здесь снова можно выпить кофе, попробовать блюда советской кухни в обновленном зале ресторана "Волга-Волга", сделать снимок на фоне Химкинского водохранилища и даже посмотреть на экспозицию Музея транспорта Москвы. Преобразились и парк, и набережная. На набережной появился ручей, имитирующий канал имени Москвы. Он украшен латунными копиями восьми шлюзов и копией самого вокзала - своеобразный музей под открытым небом. А еще по парку перестали ездить туристические автобусы с пассажирами теплоходов. Для них сделали пересадочную площадку, откуда доставлять людей к причалам теперь будут электрокары. Кроме того, пришвартованные суда смогут получать электроснабжение от береговой сети вместо дизельных генераторов. Наполниться жизнью до краев и вокзалу, и парку еще предстоит. В здании откроются новые рестораны, а в южной части набережной для посетителей к следующему лету построят зону отдыха с тремя бассейнами с подогревом. А в северной части парка появится небольшой летний кинотеатр.

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