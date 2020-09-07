В московские бизнес-центры впервые с начала пандемии вернулись микромаркеты - мини-магазины самообслуживания с готовой едой.

Как отметили в пресс-службе "ВкусВилл", их микромаркеты вновь начали открываться с конца августа. К услугам офисных работников - уже 150 "микриков" этой сети.

Преимущество такого формата в том, что готовые блюда и снеки находятся рядом с рабочим местом. Столовые в бизнес-центрах, как правило, тоже есть, но места могут быть заняты в пиковые обеденные часы. А микромаркет - неплохой вариант организовать быстрый и здоровый перекус. Под "микрик" выделяется небольшой угол в общем коридоре бизнес-центра. В торговой зоне - три холодильника с продукцией. А рядом - касса с банковским терминалом. Принимаются любые способы оплаты, кроме наличных, - карты, часы, смартфоны. Торговая сеть постоянно отслеживает сроки годности продуктов и востребованность ассортимента. Можно также "настраивать" его под своих сотрудников. Допустим, в каком-то БЦ все дружно перешли на рыбу или массово начали худеть, переходя на низкоуглеводные обеды и легкие салаты.

Торговые точки с банковским термина-лом работают в режиме 24/7

По аналогичным принципам в московских офисах работают микромаркеты "Азбуки Вкуса". В компании отмечают, что основное преимущество такого формата торговли - доступность в режиме 24/7. Это может пригодиться, если вдруг в офисе наметился аврал. Все это стало возможным в Москве благодаря технологии "умного холодильника". Как говорят в компании Briskly, это устройство - не только хранилище готовой еды, но и сам себе контролер. Например, замок холодильника открывается после оплаты. За всем происходящим следят камеры, сомнительные операции отмечаются в специальном разделе приложения. Для установки такой техники в офисе нужны всего лишь один квадратный метр свободного пространства и розетка. "Умный холодильник" "под ключ" стоит от 99 тыс. рублей. В этот бизнес могут войти не только те компании, у которых есть свое производство готовой еды. У оператора "умных холодильников" есть партнеры с собственными фабриками-кухнями.