В Москве автомобиль протаранил пассажирский автобус

При столкновении автобуса и легкового автомобиля на востоке Москвы пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Авария произошла около 12:00 на пересечении улиц Перовской и 2-й Владимирской. По предварительным данным, частный автомобиль не уступил дорогу рейсовому транспорту, следовавшему по 314 маршруту. В результате ДТП пострадали три человека. Одна из пассажирок автобуса получила травму руки, ее госпитализировали.

На месте инцидента работают автоинспекторы, детали случившегося выясняются. Из-за ДТП движение на этих улицах затрудненно.