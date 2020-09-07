В Государственном историческом музее (ГИМ) наградили грантами 96 лучших школьных и сельских музеев. Победители проекта "Историческая память" получили по 500 тысяч рублей, занявшие второе и третье места - по 300 и 200 тысяч соответственно. В состязании школьных музейщиков были задействованы все федеральные округа. Деньги, заверили приехавшие на церемонию школьные директора, пойдут на расширение и совершенствование экспозиций.

"Победители прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей - непростая задача, и я знаю, что многие из вас отдали этому благородному делу большую часть жизни. За это вам искренняя благодарность", - обратился председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин к победителям. Это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов. Школы, принявшие участие в конкурсе, очень разные, как и истории, которым посвящены их музеи. Например, Музей истории детского движения следопытов-свирцев "Живая связь времен" школы N 3 города Лодейное Поле. Или Музей истории куйбышевцев - выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР "Школа N 174 им. И.П. Зорина" в Самаре.

Школьные музеи, считает директор ГИМ Алексей Левыкин, входивший в состав экспертов конкурса, сохраняют историю, которая ближе нам всем, - историю двора, класса, улицы.