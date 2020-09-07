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07.09.2020 17:50
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Текст: Сергей Бабкин

Московский таксист Рахман Сулейманов задержан по подозрению в смертельном отравлении пассажира. Следствие считает, что извозчик причастен и к другим подобным преступлениям.

В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тысяч рублей

На Сулейманова вышли, когда проверяли обстоятельства смерти 29-летнего мужчины. Его тело было найдено в конце 2018 года около Измайловского шоссе. Эксперты установили, что молодого человека опоили психотропным веществом. Преступник вытащил у него все ценности и бросил потерпевшего на безлюдной дороге. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако впоследствии удалось реконструировать последний день, когда парня видели живым. Подозрение пало на таксиста.

По данным следствия, Сулейманов прятался от следствия с помощью скрытых автономеров. Сейчас он задержан, суд санкционировал арест. Есть сведения, что таксист также напоил и ограбил и других пассажиров, но те по каким-то причинам не обратились в правоохранительные органы. Эта версия также проверяется.

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