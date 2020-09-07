Исполнение фрагментов из некоторых опер ("Иоланта" или "Мазепа") выглядело как анонс будущих премьер. Но пока ситуация с вирусом не разрешится, театр не объявляет свои планы на сезон. Над сценическим воплощением гала Чайковского работали главный художник театра Владимир Арефьев, режиссер Людмила Налетова и главный художник по свету Майя Шавдатуашвили, доказав, что жанр концерта совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. К тому же было заметно, что после нескольких месяцев, проведенных в изоляции, солистам крайне волнительно выходить на сцену и трудно взаимодействовать с оркестром.
Лучше коллег с подобными сложностями справились Елена Безгодкова (Лиза из "Пиковой дамы"),Виктория Каркачева (Орлеанская дева) и Станислав Ли (Роберт из "Иоланты"). При этом абсолютно все были счастливы возможности вновь выступать на публике.
Главный дирижер театра Феликс Коробов, дебютировавший в этом концерте в звании народного артиста России, подчеркнул: "Наш концерт - это не просто мероприятие к дате. Мы сознательно попытались насытить программу фрагментами, сценами, ариями и ансамблями из тех произведений, которых нет в репертуаре московских театров. Нам хотелось увидеть другого Чайковского - не привычного и знаемого наизусть солистами и слушателями, а того Чайковского, который "Евгения Онегина" заканчивает в Сан-Ремо, а "Пиковую даму" начинает во Флоренции. Того, который едет в Америку открывать Карнеги-холл. Хочется увидеть не просто портрет на стене в Большом зале Консерватории, не юбилейный профиль на советской монете и почтовой марке, а живого человека - не совсем привычного, но фантастически искреннего и абсолютно гениального..."