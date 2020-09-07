В Воронеже похоронили красноармейцев-защитников города

Останки 45 красноармейцев, погибших в боях за Воронеж с лета 1942 по январь 1943 года, опустили в братскую могилу у Памятника Славы. Четверых воинов удалось опознать. У одного отыскались родственники.

Все находки - результат защитных раскопок. Строители при прокладке кабелей или дорог находят кости и вызывают поисковиков. Историко-патриотическое объединение "Дон" в 2019-2020 годах подняло из земли 24 бойцов РККА, отряд "Патриот" - 21.

- Большую часть - 15 человек - достали на Хользунова, 17. Наши ребята копали под проливным дождем с полудня до полуночи и еще два дня приходили искать: боялись пропустить именную вещь. Солдаты часто не заполняли вкладыши смертных медальонов из суеверия, но подписывали инициалами ложки и котелки. А для опознания важна любая мелочь, - рассказал руководитель отряда "Патриот" Андрей Скалевой.

При 15 красноармейцах оказалось 10 медальонов, но прочесть удалось только три фамилии. Ищук Петр Филиппович (1923 г. р.) и Доброчев Михаил Алексеевич (1922 г. р.) были уроженцами Новосибирской области, Потехин Феоктист Григорьевич (1905 г. р.) - Горьковской. Воевали в 303-й стрелковой дивизии.

Медальон еще одного бойца из того же соединения подняли члены "Дона". Андреев Николай Александрович (1922 г. р.) был призван из Тульской области.

Воины 303-й дивизии погибли на северной окраине города в июле-августе 1942 года. Перед ними стояла задача перерезать немцам пути снабжения, которые шли через Подклетное в Нововоронеж, пояснил Скалевой. Другие останки были найдены в местах боев за Чижовский плацдарм и в районе СХИ. Солдат хоронили спешно, и могилы быстро потерялись. Теперь на них натыкаются экскаваторы, и после чего идентифицировать останки почти невозможно.

- Многие говорят - зачем их трогать, пусть в земле лежат. Но вы просто не видели, как они лежат. Взорванные минами, заваленные в окопе… - объяснил член "Патриота" Евгений Кравцов. - У меня у самого прадед где-то под Смоленском лежит. Может, и его кто найдет.

У Евгения пятеро детей. Старший раскопками не очень интересовался, трое младших до поездок на "вахты памяти" пока не доросли. А вот десятилетнего Даниила затянуло сразу. Он охотно копает там, где сработал отцов металлоискатель.

- Часто находим гильзы и патроны. Если сигнал глубокий, то, скорее всего, там боец. Его важно поднять, чтобы родственники порадовались, что их дедушку каждый год не передавливает на поле какой-нибудь трактор, - считает Даня.

Его ровесник Андрей Дыкин тоже ездит на поиски солдат. Костей не боится, любит находить оружие. На траурной церемонии мальчишки бережно уложили пробитые каски на свежую братскую могилу.

Москвичка Марина Медведева приехала попрощаться с братом дедушки - Петром Филипповичем Ищуком. Он ушел на фронт 18-летним, в 19 был убит. Семьи завести не успел.

- Их было четверо братьев, двое погибло на войне. Мой дед числился пропавшим без вести, но вернулся живым - после тяжелого ранения, без нескольких ребер. Тему войны дома никогда не муссировали, - рассказала Марина Валентиновна. - В прошлом году я была в Новосибирске и в день святых Петра и Павла услышала в новостях, что найдены останки Петра Ищука. Я ни разу не встречала людей с такой фамилией, которые не были бы нам родственниками. Стали искать информацию об этом красноармейце, прочли, что он из деревни Дуплинка. Ну, тут стало ясно - наш… Мы плакали навзрыд. Не подозревала, что это настолько трогает - обрести могилу родного человека, которого ты никогда не видел.

Смертный медальон Петра Ищука передадут в школьный музей в Новосибирске. Там учителем истории работает его правнучатый племянник.

Кстати

Воронежское историко-патриотическое поисковое объединение "Дон" подарит школам и ДК региона 25 мини-музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В каждом - архивные материалы, копии военных фотографий, а также найденные в ходе раскопок амуниция и личные вещи красноармейцев и оккупантов. Каждый стенд адаптирован под тот район, где будет выставлен, рассказал "РГ" председатель правления организации Михаил Сегодин: "В Воронеже для нескольких школ мы включили в экспозицию обломки немецких самолетов, найденные в районе СХИ. Эти машины были сбиты зенитчицами при первой бомбардировке города. Для Каменского района мы сделали акцент на истории "Берлинки" - секретной железной дороги, которую фашисты строили силами советских военнопленных". Проект реализуется при поддержке РВИО, департамента спорта и молодежной политики области, а также Поискового движения России.