Обратить особое внимание на рост несанкционированных свалок призвал президент Владимир Путин на видеоконференции с врио главы Калужской области Владиславом Шапшой. Глава государства также обещал помочь калужским властям с обеспечением жильем детей-сирот.

Калужская область по многим показателям традиционно в передовиках, оценил президент и спросил, как себя чувствует экономика и какова ситуация в социальной сфере. Хотя область одна из первых приняла на себя волну коронавируса, упреждающие меры помогли не допустить серьезного осложнения эпидемиологической обстановки, констатировал Шапша. На пике распространения коронавируса не прекращали работу промышленные предприятия, строительные, дорожные, сельскохозяйственные организации - это позволило поддержать стабильность на рынке труда и уровень доходов граждан.

Регистрируемая безработица, по прогнозу, будет только снижаться. В активной реализации - 62 инвестпроекта. Хорошими темпами растет сельхозпроизводство. Врио главы региона сообщил, что работа по расселению из аварийного жилья будет завершена досрочно, а в этом и в следующем году будут решены проблемы обманутых дольщиков. Шапша попросил 2 млрд рублей до 2024 года на жилье для детей-сирот, полмиллиарда добавит область. Еще одна просьба - помочь с финансированием строительства поликлиники в Калуге - около 2 млрд рублей и центра терапии тяжелыми ионами в Обнинске - 17 млрд рублей.

"Это очень хорошо, что вы решаете проблемы обманутых дольщиков, - одобрил Владимир Путин. - И правильно, что обращаете внимание на так называемые трудно финансируемые мандаты, имею в виду обеспечение жильем детей-сирот - чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом, я понимаю, и для вашего региона тоже. Поэтому сразу говорю, что мы постараемся вас поддержать здесь".

Проблемные вопросы есть при любой масштабной работе, заметил глава государства и обратил внимание, что у строительного комплекса по стране серьезные трудности, хотя не такие, как можно было бы ожидать. Но в Калужской области падение чуть больше, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей, указал он.

Обеспечение жильем детей-сирот - чрезвычайно важная, очень острая, чувствительная тема для страны в целом и для вашего региона

Путин поднял тему захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Область генерирует по году 2,5-3 млн тонн, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Но из 14 полигонов пять практически на грани возможностей, что вызывает и рост несанкционированных свалок. "На это совершенно точно нужно обратить особое внимание", - сказал президент и напомнил, что есть общероссийская программа: "Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют". В целом область развивается достаточно хорошими темпами, оценил Путин и пожелал Шапше успехов.

Региональный лидер обещал сделать все, чтобы поддержать и строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой, чтобы раздельный сбор мусора стал нормой. "И конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем в том числе и для рекультивации полигонов, которые отработали свой срок", - добавил он. "Раздельный сбор - это правильное дело, но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом", - пояснил Путин, попросив обратить внимание на все стороны вопроса.

Тем временем

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд позвонил президенту России Владимиру Путину. Лидеры обсудили подготовку к ноябрьскому саммиту "двадцатки", в котором председательствует Эр-Рияд. Президент России и король Саудовской Аравии говорили про коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии для мировой экономики и финансов, включая инициативу Путина по созданию "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Как сообщили в пресс-службе Кремля, уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике коронавируса. Оба лидера выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате "ОПЕК плюс".