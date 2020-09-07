Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Москва возвращает свой привычный ритм жизни. Оказавшись в эпицентре эпидемии, столица не только достойно прошла через этот период, но и многое сделала для поддержки других регионов. Об этом президент заявил в субботу на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье".

В этом году, к сожалению, День города Москва отметила без традиционных массовых мероприятий. Глава государства уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, "и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника" для всей страны.

Российская государственность неразрывно связана с Москвой. Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей, которые становятся реальными делами и с каждым годом преображают столицу. После испытаний эпидемии она уверенно возвращает свой мощный ритм жизни и развития. Заработали все предприятия, ни на день не прекращалось строительство метро, возводятся дома и дороги, масштабно разворачивается программа реновации. На докризисные обороты постепенно выходит малый и средний бизнес. Начались занятия в школах и вузах.

Москвичи не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи. Столица первой в стране столкнулась с опасной и тогда еще абсолютно неизвестной угрозой эпидемии. И вместе с федеральными властями за крайне короткий срок организовала все необходимое для профилактики и лечения больных, для обеспечения жизнеспособности города и безопасности людей, оценил Владимир Путин. И добавил, что сам не только следил, но и принимал участие в работе городских властей, - и все службы "действовали грамотно, быстро, слаженно и в целом эффективно". "Мы видели, как сложно приходилось столицам других стран. Но Москва смогла!" - сказал он. Москвичи проявили высокую сознательность и сплоченность, дисциплину. И этот пример был в высшей степени востребован во всей стране.

Столица, оказавшись в эпицентре эпидемии, многое сделала и для поддержки других регионов. Мэр возглавил рабочую группу Госсовета, столичные врачи провели семинары, выезжали по стране, город передавал оборудование и лекарства. "Как и во все времена, Москва была вместе с Россией; Россия - с Москвой", - подчеркнул Путин. Глава государства назвал медиков и волонтеров столицы "настоящими героями нашего времени".

В пятницу президент побеседовал с мэром Москвы в формате видеоконференции. Сергей Собянин рассказал про исследования вакцины от коронавируса, сообщил, что сделал прививку, и заверил, что сфера торговли и промышленность вышли на докризисный уровень.

Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятна, оценил Путин и поблагодарил Собянина и его команду. Москва первой столкнулась с масштабными проблемами, связанными с коронавирусом, но городские власти предприняли очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой: ситуация стабилизировалась. "Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам", - сказал президент.

"Сегодня коронавирус, его распространение, борьба с ним во многом определяет социальную, политическую, психологическую ситуацию и экономическую ситуацию в городе", - заявил Собянин, добавив, что все решения, которые принимали столичные власти, были согласованы с президентом и правительством. "Они действительно вначале были достаточно жесткими, - признал мэр. - Но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу". "И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли", - напомнил он.

"Конечно, мы все беспокоились, волновались: а насколько вообще мы справимся в этой обстановке с ситуацией? Не поспешили ли мы это сделать?" - продолжил Собянин. Но прошло уже несколько месяцев, и очевидно: решения были приняты своевременно и правильно. "Все это время мы наблюдали либо снижение, либо стабилизацию обстановки", - пояснил он. Но расслабляться не нужно, поэтому растет число тестов, идет контроль за соблюдением требований санврачей.

"Вы сами прививку сделали?" - поинтересовался Путин и получил утвердительный ответ. Иначе было бы сложно агитировать за вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян сомневаются

Президент спросил про вакцину. Начинается пострегистрационный этап. Параллельно с запуском в гражданский оборот с этой недели стартуют одни из самых крупнейших в мире испытаний - в них примут участие около 40 тыс человек, и недостатка в добровольцах нет. "Информационная система для контроля за прохождением испытаний готова, необходимые материальные склады для концентрации вакцины, для ее развоза - вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины", - доложил мэр.

"Вы сами прививку сделали?" - поинтересовался Путин и получил утвердительный ответ. Иначе было бы сложно агитировать за вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян сомневаются, нужно или не нужно прививаться, доработана она или нет, аргументировал градоначальник. Правда, два месяца назад скептиков было чуть ли не 90%, заметил он. "Для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение", - сказал Собянин. После прививки температуры не было, мэр чувствует себя нормально. "Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем. Это очень важно для всех исполнителей этой программы", - пояснил он.

На вопрос, как восстанавливается экономика, Собянин ответил, что удалось выйти на докризисные обороты - и в торговле, и в сфере услуг, и в промышленности. Стройка вышла на уровень, сопоставимый с докризисным. Помогло и решение президента по льготным ипотечным кредитам. "Просто взрывной рост привлечения инвестиций в эту отрасль", - заметил мэр. В целом восстановление идет быстрее, чем ожидалось, оценил он. И основные оставшиеся проблемы до конца года будут решены. Хотя во многом все будет зависеть от эпидситуации.

"Мы все радуемся, когда смотрим на ввод новых объектов в столице, транспортных объектов, развязок, новых станций метро, и мы гордимся нашей столицей", - заявил Путин. Москва выгодно отличается от многих других мегаполисов мира, оценил он. Но все это обеспечивается новыми проектами, и глава государства спросил о планах. Мэр рассказал про Московский инновационный кластер - это возможность создавать продукты мирового уровня и затем их производить вместе с другими регионами. Идет работа над третьим и четвертым Московским центральным диаметром, принято решение об удвоении метро.

На вопрос президента, как начался учебный год, Собянин рассказал, что провели большую работу, чтобы дети пришли нормально в школу, и теперь все детсады и школы открылись. А результаты ЕГЭ говорят, что "мы ни на йоту не уронили уровень знаний школьников по результатам этого года".

"Я знаю, как много ваша команда делает для того, чтобы отразить пожелания и отвечать настроениям москвичей для того, чтобы улучшался их уровень жизни, чтобы жизнь в нашей столице была все лучше и лучше. От того, как себя чувствует столица, во многом зависит и самочувствие всей страны", - заключил Путин.