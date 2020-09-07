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Рубрика: Происшествия

Посидит с новым соседом

Защита обжаловала продление ареста Сергею Фургалу
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Защита экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала продление ему ареста. "Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда о продлении срока заключения под стражу моему доверителю", - сообщил адвокат Борис Кожемякин.

Другой адвокат бывшего главы региона Михаил Карапетян пояснил, что защита считает оспариваемое судебное постановление необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока еще не назначена.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Прокурор рассказал об "отряде киллеров" Фургала

Тем временем стало известно о новом соседе Сергея Фургала по камере в СИЗО "Лефортово". Им оказался экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Он сидит за решеткой по обвинению в совершении коррупционного преступления.

Сергей Фургал в беседе с членами посетившей его общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказал, что у него хорошие отношения с сокамерником. По его словам, они вместе пьют кофе, завтракают, друг другу ничем не мешают.

Напомним, в начале сентября Басманный суд продлил Сергею Фургалу до 9 декабря арест по резонансному делу о заказных убийствах. По версии следствия, Фургал принимал решения об устранении конкурентов с целью продвижения собственных бизнес-интересов. Так, убийство предпринимателя Евгения Зори было связано с его длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного тем железобетонного завода.

Еще одной предполагаемой жертвой Фургала стал его компаньон Олег Булатов, после убийства которого обвиняемый завладел его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

По версии следствия, Фургал также причастен к организации покушения на бизнесмена Александра Смольского. Кроме того, в угоду коммерческим интересам был устранен местный житель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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