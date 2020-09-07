На Сахалине два класса перевели на "дистанционку" из-за COVID-19

Два класса в Южно-Сахалинске на две недели перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19. Инфекцию выявили у пятиклассника из школы №22 и четвероклассника из школы №3.

"Все ученики, а также педагоги, которые контактировали с заболевшими детьми, сдадут анализы на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в кабинетах образовательных учреждений проведут дополнительную дезинфекцию", - сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

На прошлой неделе на заочное обучение перешли два класса в макаровской и анивской школах. В общей сложности в регионе удаленно обучаются пять классов.