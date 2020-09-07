Рейс Хабаровск-Москва экстренно сел в Братске из-за болезни пассажира

Самолет, следовавший их Хабаровска в Москву, совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира. ЧП произошло в минувшую субботу.

Одна из-за находившихся в самолете женщин почувствовала себя нехорошо. К счастью, тем же рейсом летели сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, в том числе врач Сергей Горин.

Он осмотрел женщину, оказал первую помощь и сообщил командиру экипажа, что пассажирке необходима экстренная госпитализация, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

В Братске женщину передали "скорой", а самолет после дозаправки продолжил полет в Москву.