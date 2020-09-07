В Центре компетенций НТИ по VR/AR, созданном на базе Дальневосточного федерального университета, разработали тренажер VARVARA для интерактивного изучения английского языка. Апробация системы начнется уже в октябре.

- Программа разработана для школьников, которые находятся на начальном уровне изучения языка. Приложение привязано к учебному процессу: учитель объясняет новую тему, разбирает с учениками вокабуляр (отдельно взятое слово для заучивания наизусть при первоначальном обучении языкам), а затем, на этапе разговорной практики, ученик надевает VR-шлем и оказывается в одной из виртуальных локаций. Это может быть ресторан быстрого питания, где ему нужно заказать еду, спортзал, где надо познакомиться с одноклассниками, отель или картинная галерея. С помощью нашей экспертизы в обучении языков и решения команды VR Supersonic, мы планируем создавать новые языковые модули для учеников разного уровня, - объясняет руководитель образовательного направления Центрa Юлия Хукаленко.

Одно из главных преимуществ такого обучения - эффект присутствия. Многие, кто учит иностранные языки, сталкиваются с тем, что, зная лексику и грамматику, теряются в разговоре. Разработчики предполагают, что VR-моделирование ситуации поможет преодолеть языковой барьер.

Приложение разработано как инструмент для работы в классе, но может быть использовано и в дистанционном режиме. Еще одно важное достоинство - это обратная связь, которую получают ученики и учитель. "Варвара" обозначает ошибки, оценивает произношение, скорость речи. Учитель получает детальную аналитику по результатам каждого ученика и может повторить с ним сложные темы.

"Пока мы отдали приоритет образовательному компоненту, но в процессе развития проекта планируем сделать нашу "Варвару" еще более увлекательной и интересной", - говорит Юлия Хукаленко, отмечая, что помимо "заточенной" на английский "Варвары" в центре НТИ разработали VR-программы для изучения физики, химии, работают над контентом по истории и игрой на английском, где используется другой методический подход.

На этапе разговорной практики ученик надевает VR-шлем и оказывается в одной из виртуальных локаций

Программа апробации, в которой могут участвовать школы со всей России, проводится по инициативе Центра НТИ ДВФУ и Министерства просвещения РФ. Пока идет подготовка. Специалисты Центра опрашивают школы, насколько они оснащены шлемами виртуальной реальности и другим оборудованием.