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07.09.2020 18:37
Рубрика: Общество

Поговорим, "Варвара"?

Ученые разработали тренажер для интерактивного изучения английского в школах
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
В Центре компетенций НТИ по VR/AR, созданном на базе Дальневосточного федерального университета, разработали тренажер VARVARA для интерактивного изучения английского языка. Апробация системы начнется уже в октябре.
"Варвара" обозначает ошибки, оценивает произношение, скорость речи. А школьники погружаются в виртуальный мир. Фото: Татьяна Андреева/РГ "Варвара" обозначает ошибки, оценивает произношение, скорость речи. А школьники погружаются в виртуальный мир. Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Варвара" обозначает ошибки, оценивает произношение, скорость речи. А школьники погружаются в виртуальный мир. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Программа разработана для школьников, которые находятся на начальном уровне изучения языка. Приложение привязано к учебному процессу: учитель объясняет новую тему, разбирает с учениками вокабуляр (отдельно взятое слово для заучивания наизусть при первоначальном обучении языкам), а затем, на этапе разговорной практики, ученик надевает VR-шлем и оказывается в одной из виртуальных локаций. Это может быть ресторан быстрого питания, где ему нужно заказать еду, спортзал, где надо познакомиться с одноклассниками, отель или картинная галерея. С помощью нашей экспертизы в обучении языков и решения команды VR Supersonic, мы планируем создавать новые языковые модули для учеников разного уровня, - объясняет руководитель образовательного направления Центрa Юлия Хукаленко.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Одно из главных преимуществ такого обучения - эффект присутствия. Многие, кто учит иностранные языки, сталкиваются с тем, что, зная лексику и грамматику, теряются в разговоре. Разработчики предполагают, что VR-моделирование ситуации поможет преодолеть языковой барьер.

Приложение разработано как инструмент для работы в классе, но может быть использовано и в дистанционном режиме. Еще одно важное достоинство - это обратная связь, которую получают ученики и учитель. "Варвара" обозначает ошибки, оценивает произношение, скорость речи. Учитель получает детальную аналитику по результатам каждого ученика и может повторить с ним сложные темы.

"Пока мы отдали приоритет образовательному компоненту, но в процессе развития проекта планируем сделать нашу "Варвару" еще более увлекательной и интересной", - говорит Юлия Хукаленко, отмечая, что помимо "заточенной" на английский "Варвары" в центре НТИ разработали VR-программы для изучения физики, химии, работают над контентом по истории и игрой на английском, где используется другой методический подход.

На этапе разговорной практики ученик надевает VR-шлем и оказывается в одной из виртуальных локаций

Программа апробации, в которой могут участвовать школы со всей России, проводится по инициативе Центра НТИ ДВФУ и Министерства просвещения РФ. Пока идет подготовка. Специалисты Центра опрашивают школы, насколько они оснащены шлемами виртуальной реальности и другим оборудованием.

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