В ДФО открылся первый стационарный пункт раздельного сбора отходов

В Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке стационарный пункт раздельного сбора отходов. Он находится на территории торгового центра "ЭкоДом" в центральной части города.

Ежедневно с 10:00 до 20:00 здесь будут принимать стекло, макулатуру, алюминий, жесть, батарейки, электронный лом, несколько видов пластика.

- За последние годы Хабаровск увеличил объем раздельного сбора ТКО в 17 раз, отходы сортируют более 12 тысяч горожан. Но в будущем переработка мусора должна дойти до 70 процентов общего объема, - приводятся на сайте мэрии Хабаровска слова главы города Сергея Кравчука.

Экостанция получила название "Поляна". Инициаторам ее создания стало хабаровское краевое отделение "Всероссийского общества охраны природы". Активистов поддержала хабаровская администрация, предприятия-переработчики и региональный оператор по обращению с ТКО.

В следующем году активисты планируют установить такие же станции в северной и южной частях города.