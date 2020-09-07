В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей

В Якутске в гараже у младшего инспектора отдела охраны СИЗО-1 нашли четыре килограмма наркотиков. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике Саха (Якутия).

Сотрудники ФСБ изъяли из гаражного бокса 636 шприцев и 237 наполненных картриджей.

По данным ведомства, в тайнике были спрятаны гашишное масло и марихуана на общую сумму в 30 миллионов рублей.

В отношении задержанного и еще группы лиц возбуждено уголовное дело незаконном сбыте наркотических средств через интернет в крупном размере (пункт "г" части четвертой статьи 228 УК РФ).