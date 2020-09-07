Эксперты прокомментировали штраф девушке за фото носков с рисунком конопли

Мнения юристов по поводу резонансного судебного решения в Пензе, где девушку оштрафовали на 4 тысячи рублей за фотографию в соцсетях в носках с изображением конопли, разделились.

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- Многим молодым людям кажется, что выложить в соцсети свое фото в одежде с изображением наркосодержащих растений - это своего рода бравада или просто прикольно. Но в погоне за лайками и комментариями они забывают, что это административное правонарушение, предусмотренное статьей 6.13 КоАП России. Она предусматривает ответственность в виде штрафа от четырех до пяти тысяч рублей за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. И суд вполне может, опираясь на проведённую экспертизу, назначить такое наказание. Поэтому лучше хорошенько подумать, прежде чем нажимать кнопку "опубликовать" под фотографиями, которые содержат такие изображения или надписи. Кстати, для производителей такой продукции ответственность еще строже: от 800 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией оборудования.

Павел Лапшов, полковник юстиции в отставке, адвокат, эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам:

- Статьей 6.13 КоАП РФ предусмотрена ответственность за пропаганду либо незаконную рекламу наркотиков. При этом диспозиция данной нормы позволяет расширительно толковать понятие "пропаганда". Пропаганда наркотических средств - это по своей сути распространение информации о позитивных аспектах их употребления. Целью пропаганды является, прежде всего, формирование положительного отношения к наркотическим веществам, популяризация и распространение наркотиков, формирование мнения о безопасности приема наркотиков.

Что же касается рекламы, то согласно статье 3 Федерального закона "О рекламе", рекламой признается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная (самое главное) на привлечение к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Если уж говорить о пропаганде и рекламе наркотиков, то согласно постановлению Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю РФ" растение "конопля" в перечень не включена, а наркотическим средством признается каннабис (марихуана).

Разделение каннабиса от растения каннабис (конопли) продиктовано также нормами международных конвенций в этой сфере. Иными словами, пропагандировать запрещено исключительно наркотические средства и вещества.

Исходя из контекста данной ситуации, очевидно, что данный способ (ношение носков с изображением листа конопли) не относится как к пропаганде наркотиков, так и к их рекламе. Ведь странная получается ситуация - продавать товары с логотипами листа конопли можно, а покупать и носить нет. Данное дело перекликается с ранее массово возбужденными уголовными делами в отношении граждан, которые купили находящиеся в свободном доступе ручки с диктофоном, GPS - трекеры и т.п.

Можно предположить, что судом до конца не были исследованы умысел и цель девушки при приобретении и ношении данного товара. Повторюсь, что с законодательной точки зрения само по себе ношение предметов одежды с логотипом конопляного листа, находящихся в свободной продаже, не образует состава административного правонарушения.