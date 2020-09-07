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07.09.2020 16:21
Рубрика: Власть

Грузовой шинный центр откроется в промпарке "Преображенка" в 2021 году

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Резидент индустриального парка "Преображенка" компания "Регион-Шина 63" ведет активное строительство шинного сервисного центра "Мишлен". Сейчас здесь возводится первый этаж будущего здания, а также идет подготовка к строительству второго этажа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания планирует запустить объект в работу в следующем году. Резидент индустриального парка создаст 12 новых рабочих мест. А открытие шинного центра даст возможность владельцам грузового и специализированного автотранспорта получать высококачественное сервисное обслуживание.

Фото: iStock
В Самарской области инвесторам предоставлена помощь при выходе на экспорт

Индустриальный парк "Преображенка" расположен в нескольких километрах от Самары вблизи Южного шоссе. Развитием этой территории занимается подведомственная структура регионального минэкономразвития - АО "ПромПарки". Общая площадь участка составляет 167,3 гектара, большая часть уже занята арендаторами. Резидент индустриального парка получает все необходимые коммуникации для размещения производств. Участок предоставляется через механизм переуступки права аренды с последующим правом выкупа. Узнать всю информацию об этой и других инвестплощадках Самарской области можно в региональном Агентстве по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с бизнесом в режиме "одного окна". Специалисты агентства сопровождают инвестпроекты на всех этапах их реализации: от подготовки заявки до запуска проекта.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, "Преображенка" - одна из ключевых площадок для предпринимателей в Самарской области.

- Сюда активно вкладывает средства частный бизнес. Из 167 гектаров остались свободны чуть более 40 гектаров, однако уже есть понимание, какие проекты будут реализовываться на оставшихся участках в ближайшие годы. Параллельно рассматриваем и резервную территорию для потенциальных инвесторов. Если у кого-то нет желания и необходимости строить собственный объект, можно заехать на арендованную территорию и организовать там производство. Регион готов брать на себя дополнительные обязательства, чтобы инвесторам было комфортно. Уже сейчас на территории индустриального парка создано более четырех тысяч рабочих мест. Средняя зарплата превышает 40 тысяч рублей, - отметил министр.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
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В "Преображенке" могут арендовать помещения как небольшие, так и крупные компании. Такое сотрудничество интересно резидентам. Поэтому власти Самарской области приняли решение распространять этот полождительный на индустриальные парки "Новосемейкино" и "Чапаевск" - здесь будут построены по два производственных корпуса площадью по десять тысяч квадратных метров для последующей сдачи их инвесторам в аренду.

По прогнозам специалистов регионального минэкономразвития, через два-три года в "Преображенке" не останется свободной земли, поэтому власти заранее готовят новые площадки в Новосемейкино, Чапаевске и других интересных для бизнеса локациях.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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