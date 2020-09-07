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07.09.2020 13:45
Рубрика: Общество

В Чебоксарах назвавшая детей "дармоедами" педагог уволилась из школы

Текст: Евгений Петров (Чебоксары)
Преподаватель русского языка и литературы чебоксарской школы подала заявление об увольнении по собственному желанию после инцидента, во время которого она оскорбила учеников.

В конце прошлой недели в соцсетях появилась аудиозапись, на которой слышно, как педагог отчитывает пятиклассников за мусор и следы от обуви на полу, называя их "бездарьем, нищебродами, дармоедами и спиногрызами". Во время своего эмоционального выступления она также пообещала, что, если ситуация повторится, она "наденет на башку урну" каждому из присутствующих. На вопрос детей о том, зачем кричать на них, учительница заявила, что это ее стиль.

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После появления записи в интернете, инцидентом заинтересовалась прокуратура Чувашии. Как уточнили в надзорном органе, будет дана оценка исполнению законодательства об образовании в школе и действиям педагога. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также была организована проверка городским управлением образования. По ее итогам учительнице объявили выговор, и она уволилась из школы по собственному желанию.

Сама педагог публичных извинений родителям и оскорбленными ученикам не принесла. За нее это сделала директор школы Светлана Короткова. Она сказала, что учитель вел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. При этом не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя и осуждать весь педагогический состав школы.

- Из данного инцидента все извлекли важные уроки. Педагогический коллектив всегда работал и будет работать дальше на благо наших учеников. А ученикам необходимо помнить и выполнять свои обязанности: добросовестно осваивать образовательную программу, бережно относиться к имуществу школы, - завила директор школы.

В управлении образования администрации Чебоксар сообщили, что из-за случившегося во всех школах города сегодня пройдут совещания по вопросу соблюдения педагогической этики. А в школу направлена группа психологов для формирования благоприятного климата.

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В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

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