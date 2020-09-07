Музыкальные школы получили новые инструменты и современное оборудование

"Детская школа искусств" из небольшого самарского городка Похвистнево с 1986 года не видела новых музыкальных инструментов. Например, на фортепиано дети играли ежедневно 34 года! Преподаватели грустно вспоминают: "нередко западали клавиши". Теперь в стенах школы зазвучали современные пианино. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Культура". К концу 2020 года в стране оснастят 600 образовательных учреждений, а к 2024 году их число вырастет до 1800. Корреспонденты "РГ" выяснили, какие еще инструменты и оборудование получили музыкальные школы в регионах.

Уфа: "Юпитер" задает тон

Преподаватели Уфимского училища искусств не скрывают радости: наконец-то учебное заведение получило новые музыкальные инструменты, оборудование и даже учебную литературу. В мае сюда привезли первые пять фортепиано "Михаил Глинка" и 211 мольбертов, а в июне - духовые и ударные инструменты, а также баян "Юпитер", который пользуется славой лучшего по звучанию инструмента в мире. В августе поступили долгожданные шесть роялей и девять фортепиано фабрики KAWAI.

Директор училища Лидия Воробьева признается: эта помощь бесценна.

- Сами посудите: некоторые инструменты были изношены на 100 процентов! Как них играть? И вот такое серьезное обновление! Так что столетний юбилей нашего училища, который будет справляться в 2022 году, мы встретим "во всеоружии". Самое важное: новые инструменты позволят поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем. Кстати, студенты еще летом говорили, что ждут - не дождутся, когда ударят по клавишам современных фортепиано.

Ставрополье: ремонт балалаек уже не нужен

С новыми музыкальными инструментами учебный год начали и воспитанники детской музыкальной школы города Лермонтова Ставропольского края, а также ученики колледжа искусств в Ставрополе.

Лермонтовская школа открылась в середине 50-х годов прошлого столетия и славится качеством преподавания: многие ее воспитанники не раз побеждали в престижных конкурсах. Но постигать мастерство приходилось на видавших видах инструментах. Как признаются преподаватели: о новых уже и не мечтали. Но благодаря нацпроекту "Культура" они наконец-то появились. Особенно ждали трубы и домбры для оркестра народных инструментов. Ведь ставропольцы любят этот коллектив. Его возглавляет Заслуженный работник культуры РФ Валентина Погожаева, которой раньше самой приходилось ремонтировать и "воскрешать" стареющие инструменты…

Директор детской музыкальной школы Лермонтова Ирина Касаева подсчитывает: в рамках нацпроекта выделено более трех с половиной миллионов рублей.

- Мы серьезно обновили инструментальный парк школы, приобрели новое световое оформление для зала, полностью заменили звуковое оборудование и пополнили библиотечный фонд новой литературой.

Самара: скрипка из Похвистнево

Новые гитары, скрипки и фортепиано зазвучали не только в Самаре. Например, известная в Самарской области "Детская школа искусств" из Похвистнево получила сразу восемь новых пианино - пять серии "Николай Рубинштейн" и три "Беларусь". Инструменты приличные, звук совершенно другой, и они гораздо богаче по тембру. Пианисты очень довольны.

- А у детей появилась дополнительная мотивация, ведь они любят все новое, - рассказала "РГ" директор школы искусств Людмила Иванова.

Помимо инструментов учреждение по нацпроекту "Культура" получило много необходимого оборудования: сразу две интерактивных доски в комплекте с современным программным обеспечением, проекторы, вокальную и микрофонную радиосистемы, компьютеры и ноутбуки, микрофоны. Но больше всего здесь рады впервые появившимся в стенах школы искусств хоровым станкам. И учебникам - а их-то получено свыше 500!

Волгоград: станки для Палласовки

- Помнится, в последний раз мы покупали баян и рояль в 2008 году. Теперь наши возможности стали шире, - рассказывает "РГ" директор школы искусств из Палласовки Егор Мариненко.

Долгожданное новое оборудование получили и другие детские музыкальные учреждения Волгоградской области - в Михайловке, Волжском, Фролове. А в Палласовке теперь есть новые рояль, пианино, электропианино, гитары, баяны, аккордеона и русские народные инструменты. Приобретены и 200 нотных сборников и учебников. Не считая хореографических станков, комплекта театрального света и 130 кресел в зрительный зал.

- Если честно, наш основной фонд не обновлялся с 80-х годов прошлого века, - признается Егор Мариненко. - Сейчас же благодаря нацпроекту у нас появились новые качественные инструменты - как отечественные, так и зарубежные. Балалайки, баяны для "народников" мы взяли российские. А вот пианино предпочли японские.